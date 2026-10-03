Gelecek mirası: aile şirketlerinde yönetim kültürünün sınavı

gelecek mirasının yönetimi

Türkiye’de aile şirketlerinde ikinci ve üçüncü kuşağa geçiş, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir dönem oluşturuyor. Aile bağlarının korunmasının yanı sıra kurumsal yapının güçlendirilmesi ve şirketin kurumsal hafızasının nesiller arasında sağlıklı bir şekilde aktarılması, şirketlerin uzun vadeli ayakta kalması için belirleyici oluyor.

yeni nesil risk değil, fırsat:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli kuşak değişiminin yalnızca yönetim koltuğunun el değiştirmesi olmadığını vurguluyor. Tecelli, "Yeni neslin şirkete katılması bir risk değil, doğru yönetildiğinde önemli bir fırsat. Çünkü genç kuşak farklı pazarlara, teknolojiye ve değişen müşteri beklentilerine daha farklı bakabiliyor" ifadelerini kullandı. Yeni kuşağın getirdiği bakış açısı, uygun mentorluk ve profesyonel çerçeveyle şirketlere rekabet avantajı sağlayabiliyor.

kurumsal hafıza ve dayanıklı sistemler:

Tecelli, sürdürülebilir yönetim için sadece ürün kalitesinin yeterli olmadığını savunuyor: "Bir şirketin yıllarca ayakta kalması için yalnızca iyi bir ürün üretmesi yeterli değil. Yönetim kültürünün ve şirketin kurumsal hafızasının da gelecek nesillere aktarılması gerekiyor". Bu aktarım süreci, aile kültürü ile profesyonel yönetim anlayışının birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu ortaya koyuyor.

Tecelli ayrıca hedeflerin yalnızca büyümek olmaması gerektiğini belirterek, "Bizim için hedef sadece şirketi büyütmek değil. Şirketin bizden sonra da aynı değerlerle yoluna devam edebilmesini sağlamak" dedi. Son söz olarak Tecelli, sürdürülebilir şirketlerin kişilere değil, güçlü sistemlere dayandığını vurguluyor; böylece kuşaklar arası geçiş, doğru planlandığında kurumun geleceğini güvence altına alabilecek bir fırsata dönüşüyor.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ