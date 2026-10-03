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Gaziantep iş dünyasında yeni dönem için oda ve borsa seçimleri başladı

Gaziantep'te 2026-2030 dönemi oda ve borsa seçimleri başladı; GTB, GSO ve GTO'da yeni yönetim ve kurullar belirlenecek, hayırlı olsun.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:11

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep iş dünyasında yeni dönem için oda ve borsa seçimleri başladı

Seçim süreci başladı:

Gaziantep'te 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi amacıyla oda ve borsalarda seçim süreci başladı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) bünyesinde yürütülen çalışmalar, kent iş dünyasının temsil ve karar alma mekanizmalarını yenilemeyi hedefliyor.

GTB'de tam kadro heyecan:

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçimlerin huzurlu ve yararlı geçmesini dileyerek şunları söyledi: 'Gaziantep Ticaret Borsası’nın meclis organ seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. 36 meclis üyemiz, 13 meslek komitemiz ve bin 136 üyemizle tam kadro bir seçim heyecanı yaşıyoruz. Güzel ve huzurlu bir seçim süreci geçiriyoruz. Burada kazanan Gaziantep olacak. Dolayısıyla seçimlerimizin ülkemize, şehrimize ve üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum.'

Yönetim ve meclis nasıl şekillenecek:

Tiryakioğlu, seçimlerin ardından yönetim ve organların meclis içinde yapılacak seçimlerle belirleneceğini belirtti. Meclis başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi, borsanın önümüzdeki dört yıllık yol haritasını doğrudan etkileyecek.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla yeni dönem organlarının ilan edilmesi ve görev paylaşımının netleşmesi bekleniyor. Yetkililer, oy kullanma ve seçim işlemlerinin şeffaflık içinde yürütülmesine dikkat çekiyor; bunun şehrin ticari güveni ve temsil niteliği açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

Sonuçların Gaziantep'e, üyelerine ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen yetkililer, sürecin takipçisi olunacağını belirtti.

GAZİANTEP’TE ODA VE BORSALARDA 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK MESLEK KOMİTESİ, MECLİS VE...

GAZİANTEP’TE ODA VE BORSALARDA 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK MESLEK KOMİTESİ, MECLİS VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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