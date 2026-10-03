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Havza TSO'da oy birliğiyle Erkan Acar dönemi sürüyor

Havza Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkan Erkan Acar, 5 meslek grubunda oy birliğiyle yeniden seçildi; ilk meclis toplantısı 9 Ekim’de yapılacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Havza TSO'da oy birliğiyle Erkan Acar dönemi sürüyor

Erkan Acar yeniden başkan seçildi

Havza Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) gerçekleştirilen meclis ve meslek komitesi seçimlerinde mevcut Başkan Erkan Acar, üyelerin güven oylarını alarak göreve devam etme yetkisi kazandı. Seçimler tek listeyle yapıldı ve Acar, tüm oy gruplarında destek gördü.

Seçim sonuçları ve oy dağılımı:

Yapılan seçimde 5 meslek grubunun tamamı Acar’a oy verdi. Bu sonuç, yönetimde süreklilik ve üyeler arasında güçlü bir onay olarak değerlendirildi. Tek listeli yapının hâkim olduğu seçim süreci, adayın yerel ticaret ve sanayi çevrelerinde geniş kabul gördüğünü gösterdi.

Yeni dönem hedefleri ve organizasyon:

Seçim sonrası açıklama yapan Erkan Acar, üyelerin güvenine teşekkür ederek "Kazanan Havza, kazanan istikrar ve güven oldu" ifadelerini kullandı. Acar, yönetim kurulunun ve meclisin oluşumu için ilk toplantının 9 Ekim tarihinde yapılacağını belirtti ve bu toplantıda yeni dönemin yol haritasının netleşeceğini söyledi.

Acar, yeni dönemde önceliklerinin Havza’nın ekonomik ve ticari gelişimini desteklemek olduğunu vurguladı. Yönetim olarak yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmaya devam edeceklerini ve hizmet üretimini sürdürerek bölgeye katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Üyeler tarafından sağlanan oy birliği, önümüzdeki dönemde uygulanacak projeler ve alınacak kararlar için Acar’a geniş yetki ve sorumluluk verdi. Yönetim kurulunun oluşturulmasının ardından atılacak adımlar, Havza TSO’nun önceliklerine göre şekillenecek.

HAVZA TSO SEÇİMİ

HAVZA TSO SEÇİMİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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