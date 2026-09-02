Elazığ'da aile iletişimi ve sivil gözetim odağında Narkorehber eğitimi

Eğitim programı ve katılımcılar:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitim programı gerçekleştirildi. Program, madde bağımlılığıyla mücadele ve uyuşturucu ile etkin mücadele yöntemlerini paylaşmayı amaçladı.

Eğitimde ele alınan konular:

Eğitimde; narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri ile farklı narkotik maddeler detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar ile bu alandaki yasal durum katılımcılara aktarıldı.

Program kapsamında katılımcılara profesyonel çözüm yolları ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezlerinin işleyişi hakkında bilgiler verildi. Sunumlarda UYUMA Mobil Uygulaması gibi araçların sivil katılımı destekleyebileceğine dikkat çekildi.

Aile rolü ve kapanış:

Eğitimde anne ve babaların çocuklarıyla kuracakları sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı ve ailelerin uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilinç oluşturmadaki kritik rolüne işaret edildi. Sunumlar, sivil gözetimin geliştirilmesinin mücadeleye katkı sağlayacağı perspektifiyle sunuldu.

Programın sonunda katılımcılar uzmanlarla soru-cevap oturumunda merak ettikleri noktaları paylaşma fırsatı buldu ve eğitim, uygulamaya dönük bilgilendirmelerle tamamlandı.

ELAZIĞ’DA NARKOREHBER VE EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE EĞİTİMİ