Dolar 48,2930 +0,05%
Euro 55,9408 +0,00%
Bist 13.876,66 -2,48%
Altın Gram 6.769,73 -0,83%
EUR/USD 1,1579 -0,12%
Brent Petrol 94,88 +0,24%
--°

Elazığ'da aile iletişimi ve sivil gözetim odağında Narkorehber eğitimi

Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, İl Sağlık Müdürlüğü personeline madde bağımlılığı, yasal durum ve aile iletişimi üzerine eğitim verdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da aile iletişimi ve sivil gözetim odağında Narkorehber eğitimi

Eğitim programı ve katılımcılar:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitim programı gerçekleştirildi. Program, madde bağımlılığıyla mücadele ve uyuşturucu ile etkin mücadele yöntemlerini paylaşmayı amaçladı.

Eğitimde ele alınan konular:

Eğitimde; narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri ile farklı narkotik maddeler detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar ile bu alandaki yasal durum katılımcılara aktarıldı.

Program kapsamında katılımcılara profesyonel çözüm yolları ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezlerinin işleyişi hakkında bilgiler verildi. Sunumlarda UYUMA Mobil Uygulaması gibi araçların sivil katılımı destekleyebileceğine dikkat çekildi.

Aile rolü ve kapanış:

Eğitimde anne ve babaların çocuklarıyla kuracakları sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı ve ailelerin uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilinç oluşturmadaki kritik rolüne işaret edildi. Sunumlar, sivil gözetimin geliştirilmesinin mücadeleye katkı sağlayacağı perspektifiyle sunuldu.

Programın sonunda katılımcılar uzmanlarla soru-cevap oturumunda merak ettikleri noktaları paylaşma fırsatı buldu ve eğitim, uygulamaya dönük bilgilendirmelerle tamamlandı.

ELAZIĞ’DA NARKOREHBER VE EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA NARKOREHBER VE EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da yapay zeka çağında fen ve matematik eğitimi zirvesi başladı
images

Kartal Belediyesi kurslarıyla öğrencilerin lise ve üniversite hedefleri gerçeğe...
images

Genç yürüyüş bilgi yarışmasıyla Nevşehirli lise öğrencilerine okuma ve sınav den...
images

KMÜ diş hekimliği fakültesi 11 yeni araştırma görevlisiyle güçlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı