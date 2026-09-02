Roman gençlerin yükseköğretim yol haritası YÖK'te şekilleniyor

YÖK ziyareti ve toplantının başlığı:

Roman vatandaşların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Romanlar Konfederasyonu heyeti, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldi. Toplantıda Roman gençlerin üniversiteye erişiminden mezuniyet oranlarının artırılmasına, akademik hayata katılımlarından eğitim süreçlerinin sürdürülebilirliğine kadar geniş bir gündem ele alındı.

Görüşmede öne çıkan talepler:

Heyet, Roman gençlerin yükseköğretime erişiminin yalnızca üniversiteye giriş oranları ile sınırlı görülmemesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda özellikle eğitim sürecinin sürdürülebilir hale getirilmesi, gençlerin mezuniyet sonrasında nitelikli insan kaynağı içinde yer alabilmesi ve akademide kalıcı olabilmeleri üzerinde duruldu. Romanlar Konfederasyonu temsilcileri, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için ölçülebilir, sürdürülebilir ve somut politikalar geliştirilmesini talep etti.

Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy toplantının önemine dikkat çekerek, 'Bir zamanlar eğitimde fırsatlara ulaşmakta zorluk yaşayan Roman çocuklarının bugün Yükseköğretim Kurulu’nda, Türkiye’nin yükseköğretim politikalarının belirlendiği bir masada kendi toplumunun gençlerinin sorunlarını dile getirebilmesi, bizim için çok değerlidir.' ifadelerini kullandı. Ersoy ayrıca asıl amacın üniversiteye giriş sayısından çok, gençlerin eğitimini sürdürebildiği, mezun olabildiği ve akademik hayatta kalıcı şekilde yer alabildiği bir sistemi kurmak olduğunu belirtti.

Değerlendirme ve sonraki adımlar:

Görüşme, tarafların beklentilerini ve önerilerini samimi ve yapıcı bir zeminde paylaştığı bir toplantı olarak değerlendirildi. Heyet, ilerleyen dönemde saha verileri, akademik çalışmalar ve somut politika önerileri temelinde çalışmaları derinleştireceklerini açıkladı. Ersoy, 'Bugün yalnızca bir talebi dile getirmedik. Bir sürecin başlangıcı için önemli bir adım attık. Şimdi camiamız olarak topyekun seferberlik günüdür.' diyerek önümüzdeki dönemde rehberlik ve akademik destek çalışmalarının yoğunlaştırılacağını vurguladı.

Toplantının ardından yapılan ortak değerlendirmede YÖK Başkanlığı yönetiminin yaklaşımının memnuniyet verici olduğu ifade edildi ve görüşmeyi tamamlayan taraflar, sürecin somut adımlarla takip edileceğini bildirdi. Roman temsilcileri, bu yakın ilgiden dolayı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK yönetimine teşekkür etti.

ROMAN VATANDAŞLARIN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ GAYESİYLE ROMANLAR KONFEDERASYONU TARAFINDAN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR ZİYARET EDİLDİ.