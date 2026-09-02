KMÜ diş hekimliği fakültesi 11 yeni araştırma görevlisiyle güçlendi

yeni atanan kadro dağılımı:

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucunda Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen araştırma görevlileri, atama süreçlerinin tamamlanmasıyla göreve başladı. Fakültenin akademik kadrosuna katılanların dağılımı şöyle: Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına 3, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalına 1, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına 1, Periodontoloji Anabilim Dalına 4 ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına 2 olmak üzere toplam 11 araştırma görevlisi fakülteye dahil oldu.

rektörün ziyareti ve değerlendirmesi:

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı fakülteyi ziyaret ederek yeni göreve başlayan araştırma görevlileriyle bir araya geldi. Gavgalı, uzmanlık eğitimleri ve akademik kariyer süreçlerine dair sohbetler gerçekleştirdi; araştırma görevlilerine mesleki ve akademik çalışmalarında başarılar dileyerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

eğitim, araştırma ve hizmet hedefleri:

Rektörün vurguladığı üzere fakülte, nitelikli sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel üretim ve uzmanlık eğitiminin önemine odaklanmaya devam ediyor. Toplam 11 yeni araştırma görevlisinin katılımı, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi ve ağız-diş sağlığı hizmetleri alanlarındaki çalışmalarını güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET GAVGALI, AHMET KELEŞOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİ ZİYARET EDEREK GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.