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Elazığ'da tarım müdürlüğü personeline otizme yönelik doğru iletişim eğitimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, Aile ve Sosyal Hizmetler iş birliğiyle psikolog Uğur Aslan tarafından otizm iletişimi eğitimi verildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ'da tarım müdürlüğü personeline otizme yönelik doğru iletişim eğitimi

Eğitimin amacı ve iş birliği:

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Eğitim, kurum çalışanlarının otizmli bireylere yönelik doğru yaklaşım ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

Eğitimde ele alınan temel konular:

Psikolog Uğur Aslan tarafından verilen oturumda, otizm spektrum bozukluğunun temel özellikleri ele alındı. Katılımcılara otizmli bireylerle etkili iletişim kurma yöntemleri, yaklaşım biçimleri ve günlük uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Sunumda ayrıca toplumsal farkındalığın önemi vurgulandı; otizmli kişilerin toplumsal yaşamın her alanında daha iyi anlaşılmasının, doğru iletişim ve empatik yaklaşımların benimsenmesiyle mümkün olacağı üzerinde duruldu.

Hedeflenen etki ve beklenti:

Eğitimle personelin otizm konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi. Bu sayede kurum içinde sunulan hizmetlerin otizmli bireylerin ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirilmesi ve toplumda kapsayıcı yaklaşımın güçlendirilmesi amaçlandı.

ELAZIĞ’DA PERSONELLERE OTİZM FARKINDALIK EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA PERSONELLERE OTİZM FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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