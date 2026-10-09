Alanyaspor sahasında Erzurumspor'a taktik ağırlıklı hazırlanıyor

hazırlık tamamlandı:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Çalışma, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
antrenmanın detayları:
Seans dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli ekip antrenmanın devamında pas ve koordinasyon çalışmasına odaklandı. İdman, maçın taktik planı doğrultusunda Erzurumspor FK karşılaşmasının taktik çalışmasıyla sona erdi.
teknik heyetin yaklaşımı:
Antrenman programı, teknik heyetin sahadaki düzen ve takım uyumuna öncelik verdiğini gösteriyor. Joao Pereira yönetimindeki çalışmaların odak noktasını taktik varyasyonlar ve takım içi koordinasyon oluşturdu.
CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
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