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Alanyaspor sahasında Erzurumspor'a taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Erzurumspor FK öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Joao Pereira yönetiminde taktik ve koordinasyon çalıştı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanyaspor sahasında Erzurumspor'a taktik ağırlıklı hazırlanıyor

hazırlık tamamlandı:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Çalışma, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın detayları:

Seans dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli ekip antrenmanın devamında pas ve koordinasyon çalışmasına odaklandı. İdman, maçın taktik planı doğrultusunda Erzurumspor FK karşılaşmasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

teknik heyetin yaklaşımı:

Antrenman programı, teknik heyetin sahadaki düzen ve takım uyumuna öncelik verdiğini gösteriyor. Joao Pereira yönetimindeki çalışmaların odak noktasını taktik varyasyonlar ve takım içi koordinasyon oluşturdu.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ERZURUMSPOR FK...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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