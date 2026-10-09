Evindeki direnç 39 maça ulaştı: Galatasaray RAMS Park'ta yenilmezliğini sürdürüyor

evindeki seri devam ediyor:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, evinde oynadığı maçta Kasımpaşa karşısında 3-1 galip gelerek iç saha serisini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların RAMS Park’taki yenilmezlik zinciri 39 maça çıktı.

serinin istatistikleri:

Söz konusu 39 karşılaşmada Galatasaray, 31 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Evindeki bu uzun soluklu performans, takımın iç saha avantajını yeniden ön plana çıkardı.

son yenilgi ve sezon başlangıcı:

Galatasaray’ın RAMS Park’taki son iç saha yenilgisi, 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0 sonuçlu maçta gerçekleşti. O tarihten bu yana oynanan müsabakalarda ekip sahasında rakiplerine geçit vermedi.

Bu sezon ligde Galatasaray, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; iç saha başarısı takımın genel lig performansına olumlu yansıyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA OYNADIĞI SON 39 MAÇTA 31 GALİBİYET, 8 BERABERLİK ALDI.