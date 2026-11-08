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Kar hayatı sekteye uğrattı: Bülbülan mevkiinde Ardahan-Ardanuç kara yolu trafiğe kapatıldı

Ardahan'da yoğun kar ve şiddetli tipi ulaşımı etkiledi; Bülbülan mevkii Ardahan-Ardanuç yolu tüm araçlara kapatıldı, Sahara'da ağır tonaj yasaklandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 22:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Kar hayatı sekteye uğrattı: Bülbülan mevkiinde Ardahan-Ardanuç kara yolu trafiğe kapatıldı

Yoğun kar ve tipi ulaşımı vurdu:

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi ile yol yüzeyinde biriken kar ve buzlanma, sürüş koşullarını tehlikeli hale getirdi.

Olumsuz hava şartları özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı ve kent ile çevresindeki bazı güzergâhlarda ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kapatılan güzergahlar ve uyarılar:

Ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkii tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ayrıca Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Yolun Değirmenli köyü mevkiine "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.

Sürücüler için mevcut durum:

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı; yetkililer, ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kesimlerde trafiği sınırlandırdı.

Kapalı güzergâhlarda ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için hava koşullarının düzelmesi ve yol güvenliğinin sağlanması bekleniyor.

Kar esareti başladı: Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi trafiğe kapatıldı

Kar esareti başladı: Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi trafiğe kapatıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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