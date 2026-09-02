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Elazığ'da iki çocuk annesi girişimci döner tezgahının başında

Elazığ'da 15 yıllık deneyimini işe dönüştüren 42 yaşındaki Aysun Alpsoy, Mustafapaşa'daki döner dükkanında tezgahı kendisi işletip 3-4 kişiye iş veriyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elazığ'da iki çocuk annesi girişimci döner tezgahının başında

Elazığ'da kadın girişimci tezgahı kendisi yönetiyor

Aysun Alpsoy, Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde açtığı döner dükkanında hem tezgahın başına geçiyor hem de işletmeyi yönetiyor. İki çocuk annesi olan 42 yaşındaki Alpsoy, yemek sektöründeki 15 yıllık deneyimini birikime dönüştürerek kendi işini kurdu. İşletme, açıldıktan sonra mahalle sakinleri ve özellikle kadın müşteriler tarafından ilgi gördü.

tecrübe ve kendi işini kurma süreci:

Alpsoy sektörde yıllarca farklı görevlerde çalıştıktan sonra birikimlerini kendi işini kurmak için kullanmaya karar verdi. Kendisinin ifadeleriyle, "Yaklaşık 1,5 senedir Saray Döner'i işletiyorum ancak 15 senedir yemek sektörünün içerisindeyim." Bu süre zarfında edindiği mesleki bilgi ve deneyim, dükkanın açılmasında belirleyici oldu. Uzun yıllar başkalarının yanında çalıştıktan sonra, çocuklarının geleceğini güvence altına almak ve bağımsız bir iş yürütmek için adım attığını anlatıyor.

tezgah başında kadın eli:

Alpsoy, döneri bıçağıyla kendisi kesiyor ve müşterilere servis ediyor. Tezgah başında çalışmasının özellikle kadın müşterilerde rahatlık hissi yarattığını belirtiyor: "Tezgahın başına geçip o büyük döner bıçağıyla dönen döneri kendim kesiyorum. Bazen gelen müşteriler 'Usta yok mu?' diye soruyor, tezgahtaki ustanın ben olduğumu görünce önce çok şaşırıyorlar, sonra da tebrik edip memnuniyetlerini dile getiriyorlar."

İşletme, 3-4 kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine katkı sunuyor. Alpsoy, işin zorluğuna rağmen ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan memnun olduğunu ifade ediyor ve kadınların hijyen, dikkat ve disiplinle yemek sektöründe yer alması gerektiğini vurguluyor. "Bence kadınlar daha hijyenik çalıştığı için yemek sektörü başta olmak üzere her alanda cesaretle yer almalılar" diyor.

Dükkanın açılması ve tezgah başındaki kadın çalışan imajı, mahallede hem istihdam hem de farklı bir tüketici deneyimi sundu. Alpsoy'un hikayesi, uzun süreli sektörel tecrübenin doğru planlama ve kararlılıkla nasıl kendi işine dönüştürülebileceğine dair somut bir örnek teşkil ediyor.

Elazığ&#039;da iki çocuk annesi kadın girişimci, döner tezgahının başına geçti

Elazığ'da iki çocuk annesi kadın girişimci, döner tezgahının başına geçti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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