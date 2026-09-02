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Samsun’da UMKE saha tatbikatı

Samsun’da UMKE saha tatbikatında AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri senaryolarla afet sonrası sağlık müdahalesi ve kurumlar arası koordinasyonu test etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun’da UMKE saha tatbikatı

Samsun’da UMKE saha tatbikatı

Samsun’da afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkları güçlendirmek amacıyla UMKE tarafından saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD destek verdi; çalışmalara İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllüleri de katıldı.

Tatbikatın amacı:

Tatbikatta, gerçeğe yakın saha şartlarında afet sonrası sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi ve ekiplerin koordineli hareket kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflendi. Uygulamalar; müdahale sürecinin hızlandırılması, hasta tespit ve triage uygulamalarının sınanması ile lojistik destek akışının denenmesine odaklandı.

Katılımcılar ve uygulama detayları:

Belirlenen senaryo doğrultusunda saha görevleri yerine getirildi ve farklı görev grupları afet anındaki müdahale süreçlerini birlikte deneyimledi. Tatbikatla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, iletişim kanallarının test edilmesi ve sahada görev paylaşımının etkinliğinin artırılması amaçlandı.

SAMSUN’DA AFET VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA UMKE SAHA TATBİKATI...

SAMSUN’DA AFET VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA UMKE SAHA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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