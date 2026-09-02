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Hamsu köprüsünde eksik güvenlik telleri yayaları riske atıyor

Bilecik'te yenilenen Hamsu Köprüsü'nün yürüyüş yolundaki korkuluklara güvenlik tel örgüleri takılmadı; halk yetkililerden acil önlem bekliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hamsu köprüsünde eksik güvenlik telleri yayaları riske atıyor

Köprüde güvenlik endişesi:

Bilecik kent merkezi ile Bahçelievler Mahallesi ve Hürriyet Mahallesini birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'nde geçen yıl başlayan yenileme çalışmaları tamamlandı ve köprü yeniden trafiğe açıldı. Yapılan çalışma 3 ay süren çalışma olarak kaydedildi.

Ancak köprü üzerindeki sağlı sollu yürüyüş yollarında, korkulukların üzerinde bulunan güvenlik tel örgüleri yeniden yerine koyulmadı. Bu eksiklik, yayalar için ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor.

Yenileme çalışmasının ardından:

Çalışma sonrası köprünün araç trafiğine açılmasına karşın, yayaların kullandığı alanlardaki tel örgülerin montajı yapılmadı. Eksikliğin özellikle yaya ulaşımı yoğun saatlerde tehlike yarattığı ifade ediliyor.

Vatandaşların talepleri:

Çevre sakinleri ve köprü kullanıcıları, eksiklerin giderilmesi için yetkililere başvurduklarını ve tellerin yeniden yerine takılmasını talep ettiklerini belirtti. Mahalle halkı, kurumların kısa sürede müdahale ederek yaya güvenliğini sağlamasını istiyor.

HAMSU KÖPRÜSÜ TEHLİKE SAÇIYOR

HAMSU KÖPRÜSÜ TEHLİKE SAÇIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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