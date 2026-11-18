sergi açılışı ve katılımcılar:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen 13. Resim Yarışması sergisi, Elazığ’da Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Barosu Başkanı Av. Gökhan Kadıyoran, kurum müdürleri, Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik ve çok sayıda sanatsever katıldı. Protokol üyelerinin ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği açılışta, atın estetik dünyası ve yarış kültürünü yansıtan eserler dikkat çekti.

Sergide, yarışmanın teması olan "Gazi Koşusu’nun 100. Yılı, At, At Sevgisi ve At Yarışı" çerçevesinde seçilen eserler yer alıyor. Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, organizasyonun gelenekselliğine vurgu yaparak, yaklaşık 610 eser arasından seçilen 39 eserin Elazığlılarla buluşturulduğunu belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

sıfır atık ilhamıyla Nala Senfoni:

Açılış programının öne çıkan bölümlerinden biri, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ruhuyla hayata geçirilen müzik dinletisiydi. Elazığ Hipodrom Müdürlüğü tarafından başlatılan "At Nalından Umuda" projesi kapsamında, atık at nalları ve çeşitli hurda malzemeler geri dönüştürülerek enstrümanlara dönüştürüldü. Bu enstrümanlarla ve klasik müzik çalgılarıyla sahne alan Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan Nala Senfoni Orkestrası, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Konservatuvar öğrencilerinden Hatice Merve Akgün, Sıfır Atık hareketinin sanatla birleşmesinin kendileri için değerli olduğunu belirterek, Harput musikisinin ezgilerini yaşatmayı ve çevre duyarlılığını gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Performans, hem geri dönüşüm bilincini hem de yerel müzik mirasını vurgulayan bir gösteri sundu.

serginin süresi ve amaçları:

Sergi, iki yılda bir düzenlenen geleneksel yarışmanın 13’üncüsü olarak izleyiciyle buluşuyor. Organizasyonun temel hedefleri arasında sanatla toplum bilincini güçlendirmek ve çevre duyarlılığını artırmak bulunuyor. Açılışta konuşan yetkililer, hem yarışmanın tarihsel temasına hem de sürdürülebilir sanat anlayışına dikkat çekti.

Elazığ’daki sergi, ziyaretçilere dört gün boyunca açık kalacak ve bölge sanat çevresi ile halkın at sevgisini, estetik bakışını ve geri dönüşüm farkındalığını bir arada deneyimlemesine olanak tanıyacak.

TJK TARAFINDAN "GAZİ KOŞUSU'NUN 100. YILI, AT, AT SEVGİSİ VE AT YARIŞI" TEMASIYLA DÜZENLENEN 13. RESİM YARIŞMASI'NIN ELAZIĞ SERGİSİ, PROTOKOL ÜYELERİ VE SANATSEVERLERİN KATILIMIYLA AÇILDI.