Tören düzeni:

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 106. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Tören, Kozan Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Katılım ve anma etkinlikleri:

Programa Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçe milli eğitim yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe protokolü katıldı. Tören, TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu öğrencilerinin koordinasyonuyla yapıldı; çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlikte yer aldı ve diğer kabirlerin başında nöbet tuttular. Saim Bey'in kabri bayraklı öğrenciler tarafından çevrelendi.

Etkinlikte öğrenciler, kahraman kaymakam için yazılan ağıdı ve çeşitli şiirleri seslendirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildikten sonra Kozan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tüm şehitler için dua etti. Program, protokol üyelerinin kabirlere kırmızı karanfil bırakmasıyla son buldu.

Saim Bey'in yaşamı ve şehadeti:

1893 doğumlu olan Saim Bey, Kuva-yı Milliye saflarında yer alan önemli Milli Mücadele kahramanlarından biri olarak kayıtlarda yer alır. Saim Bey, 18 Kasım 1920 tarihinde şehit düştü ve her yıl olduğu gibi bu yıl da anma törenleriyle hatırlandı.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI ŞEHİT KAYMAKAM SAİM BEY, ŞEHADETİNİN 106. YIL DÖNÜMÜNDE ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.