Elazığ'da telefon dolandırıcılığı: 1,5 milyonluk vurgun, üç tutuklama

Elazığ'da 1,5 milyonluk telefon dolandırıcılığı

Elazığ'da kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı arayan dolandırıcılar, yaşlı bir kişinin banka hesabındaki parayı banka hesabına aktarılmasını sağlayarak toplam 1.537.762 TL elde etti. Olayın duyulmasının ardından Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayın gelişimi:

Olay, 24 Eylül 2026 tarihinde meydana geldi. Müşteki Y.O. (72), kendisini başkomiser olarak tanıtan kişilerin telefonla araması sonucu yönlendirildi. Telefon görüşmesinde "Hesaplarınız güvende değil, başkaları tarafından kullanılacak, paranızı koruma altına alacağız" şeklindeki ifadelerle ikna edilen Y.O., banka hesabında bulunan 1.537.762 TL'yi belirtilen hesaba transfer etti. Paranın aktarılmasının ardından dolandırıldığını fark eden müşteki şikayette bulundu ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda olaya karıştığı belirlenen üç şüphelinin Aydın, Konya ve Afyonkarahisar illerinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyon ve adli süreç:

Emniyet ekipleri, tespitlerin ardından 7 Ekim 2026 tarihinde üç ilde eş zamanlı operasyon düzenledi; şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve Elazığ'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece her üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşlara, telefon üzerinden kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtıp para talep eden kişilere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde telefonun kapatılarak 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği hatırlatıldı.

ELAZIĞ'DA KENDİSİNİ BAŞKOMİSER OLARAK TANITIP 72 YAŞINDAKİ BİR KİŞİNİN 1 MİLYON 537 BİN LİRASINI DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ, 3 FARKLI İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANARAK TUTUKLAND