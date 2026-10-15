kontrolden kaçmak için koltuk değiştirip yaya numarası yapan sürücüye 80 bin lira ceza

denetimde yakalama anı:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde yürüttükleri dron destekli trafik denetimi sırasında ilginç bir anla karşılaştı. Uygulama noktasını fark eden araç sürücüsü aracını durdurup indi ve hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaşmaya başladı. Aynı anda yolcu koltuğundaki kişi ise aracın direksiyonuna geçti.

Havadan takip yapan dron tarafından saniye saniye kaydedilen bu davranış, denetimi atlatmaya yönelik açık bir girişim olarak değerlendirildi. Görüntüler polis ekipleri tarafından incelemeye alındı ve olay yerinde yapılan kontrollerde sürücünün yanında gerekli sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

ceza ve yasal gerekçe:

Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hem aracı kullanan kişiye hem de araç sahibine idari yaptırım uygulandı. Yapılan işlemler neticesinde taraflara toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi. Ceza, denetimden kaçmak için gerçekleştirilen koltuk değiştirmenin ve sürücünün ehliyetsiz olmasının bir sonucu olarak kayda geçti.

Olay, dronun denetim ve delil toplama işlevinin gündelik trafik kontrollerindeki etkinliğini de gösterdi. Dron kayıtları sayesinde denetim ekipleri, olay anını doğrudan belgeleyerek idari yaptırım sürecini hızlı ve kararlı şekilde yürütebildi.

KIRIKKALE'DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, ARACINDAN İNEREK HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YAYA OLARAK UZAKLAŞIRKEN, YOLCU KOLTUĞUNDAKİ KİŞİ DİREKSİYONA GEÇTİ.