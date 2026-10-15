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Dron görüntüledi: ehliyetsiz sürücü yaya kılığında kaçmaya çalıştı, 80 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale'de dron destekli denetimde ehliyetsiz sürücü araçtan inip yaya gibi uzaklaştı; yolcu direksiyona geçti, toplam 80 bin lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dron görüntüledi: ehliyetsiz sürücü yaya kılığında kaçmaya çalıştı, 80 bin lira ceza kesildi

Olayın görüntülenmesi:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimi fark eden sürücü, aracını durdurup inerek hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada yolcu koltuğundaki kişi direksiyona geçerek aracın başına geçti. Havadan takip yapan dron, iki kişinin denetimden kaçma girişimini saniye saniye kaydetti.

Denetimdeki tespitler:

Görüntüler incelemeye alındıktan sonra polis ekipleri yaptıkları kontrolde araçtan inen kişinin sürücü belgesinin bulunmadığını tespit etti. Dron kayıtları, olay anının ayrıntılarını ve kaçış denemesinin net bir şekilde belgelenmesini sağladı.

Yasal işlem ve ceza:

Olayla ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Yapılan idari işlemler sonucunda hem sürücüye hem de araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Dron görüntülerinin kanıt niteliği olayın tespitini güçlendirdi.

Denetim görüntüleri, dron destekli uygulamaların trafik güvenliğine katkı sağladığını ve kaçış girişimlerinin tespitini kolaylaştırdığını ortaya koydu.

Araçtan inen ehliyetsiz sürücü yaya gibi davrandı, cezadan kurtulamadı: 80 bin liralık ceza

Araçtan inen ehliyetsiz sürücü yaya gibi davrandı, cezadan kurtulamadı: 80 bin liralık ceza

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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