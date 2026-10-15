Kiracı alevlere meydan okudu: balkondaki kedi kurtarıldı

Yangın kökez mahallesi'nde paniğe yol açtı:

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, mahallede kısa sürede büyük korku ve telaşa neden oldu. İddiaya göre ev sahibi M.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu daireyi ateşe verdi.

Yangın sırasında evde tek başına bulunan M.E., alevlerin yükseldiğini gören oğlu tarafından son anda dışarı çıkarıldı. Pencerelerden taşan alev ve duman mahalle sakinlerini sokağa döktü, diğer kiracılar panik içinde binayı tahliye etti.

İtfaiye müdahalesi ve yangının kontrol altına alınması:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak üst kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının büyümesi itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde önlendi, bölgedeki diğer dairelerde yaşayanların tahliyesi ile can kaybı yaşanmadı.

Kiracının kahraman müdahalesi:

Yangın sırasında apartmanda kiracı olarak oturan Muzaffer Yıldız, dairede kedilerin mahsur kaldığını öğrendi ve düşünmeden hareket etti. Yanan dairenin balkonuna tırmanarak, alevlerin arasından kediyi çıkarmayı başardı.

Olayı anlattığı sırada Muzaffer Yıldız, 'Her şey bir anda oldu. Ev sahibimin oğlu içeride kedilerin olduğunu söyleyince hemen kurtarmak istedim. O an canımı tehlikeye attığımı düşünemedim bile, sadece onları çıkarmaya odaklandım' diye konuştu.

Komşular ve çevredeki vatandaşlar, genç kiracının müdahalesini insanlık dersi olarak nitelendirirken, kurtarılan kedi de sağlık kontrollerinin ardından güvenli bir yere alındı.

Ev sahibi gözyaşları içinde karakola götürüldü:

Yangına tanıklık eden Kadir Tosun adlı mahalle sakini, pencerelerden bir anda alevlerin yükseldiğini belirterek, 'Pencereden bir anda alevler çıkmaya başladı, sonrasında her yeri sardı. Evde oturan kişi bizzat "evi kendisinin yaktığını" söyledi' ifadelerini kullandı.

Yangının söndürülmesinin ardından ifade işlemleri için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İddialar üzerine adı M.E. olarak verilen ev sahibi, polis aracına bindirilirken gözyaşları döktü ve emniyete götürüldü.

Polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor; olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, yangının çıkış sebebi ve olaya karışan kişilerin rolleri araştırılıyor.

APARTMANDA KİRACI OLARAK İKAMET EDEN MUZAFFER YILDIZ İSİMLİ GENÇ, EV SAHİBİNİN DAİRESİNDE KEDİNİN MAHSUR KALDIĞINI ÖĞRENİNCE DÜŞÜNMEDEN HAREKETE GEÇTİ. YANAN DAİRENİN BALKONUNA SIĞINAN KEDİYİ KURTARMAK İÇİN TIRMANAN GENÇ ADAM, ONU KURTARMAYI BAŞARDI.