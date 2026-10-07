Elazığ'da tıbbi atık skandalı: Özel Medikal Hospital'a 501 milyon 568 bin lira ceza

operasyonun ayrıntıları:

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Mayıs 2026 tarihinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda; Elazığ Özel Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi’nde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla aramalar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

idari yaptırım ve deliller:

Yürütülen soruşturmada, kurumun ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıyarak özel mülklerin bahçelerinde yakıp imha ettiği tespit edildi. Bakanlık ekipleri daha önce kuruluşa 47 milyon 206 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı. Devam eden adli soruşturma kapsamında, 2025 yılında aynı sağlık kuruluşunun farklı tarihlerdeki üç şubesinden alınan tıbbi atıkların da benzer biçimde yakılarak imha edildiği; bu uygulamaların kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildiği bildirildi.

Adli makamların bildirimini takiben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, şirketin üç sağlık kuruluşuna ilişkin incelemeler neticesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca toplam 501 milyon 568 bin TL idari para cezası uyguladı.

çevresel ve hukuki yansımalar:

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, kurumun mevzuata aykırı taşıma ve bahçelerde yakma uygulamaları hatırlatılarak ilk etapta verilen idari cezaya ek olarak benzer ihlallerin üç şubede daha tespit edilmesi üzerine ağır bir ceza daha uygulandığı vurgulandı. Bu tür uygulamalar, hem halk sağlığını hem de çevreyi doğrudan etkileyen riskler barındırıyor; özel mülklerin kullanılması, atıkların kontrollü bertarafı gerekliliklerini açıkça ihlal ediyor.

Soruşturmanın adli boyutu devam ederken uygulanan idari para cezaları, mevzuatın etkin uygulanması ve çevresel suçlara karşı caydırıcılığı artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer ihlallerin tespiti halinde idari ve adli süreçlerin birlikte işletileceğini belirtti.

Olay, sağlık kuruluşlarının tıbbi atık yönetiminde yasal yükümlülüklere uygun hareket etmesinin önemini bir kez daha gösterdi; ilerleyen süreçte adli soruşturma ve olası hukuki sonuçlar takip edilecek.

ELAZIĞ’DA DAHA ÖNCE HASTANE ATIKLARINI MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE TAŞIYIP KENDİ MÜLKÜNDE AÇIKTA YAKAN ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞU AYNI USULSÜZLÜĞÜ YENİDEN YAPTI. HAREKETE GEÇEN EKİPLER TARAFINDAN HASTANEYE 501 MİLYON 568 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ