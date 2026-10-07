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Gürcistan’da radyasyon tespit edilen araçla bağlantılı uranyum şüphesi bir kişi gözaltına alındı

Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, aracında radyasyon ölçülen bir kişinin yabancıya 700 bin dolara uranyum-238 satmayı planladığını duyurdu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gürcistan’da radyasyon tespit edilen araçla bağlantılı uranyum şüphesi bir kişi gözaltına alındı

gözaltının ayrıntıları:

Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildiği vurgulandı.

Servisin paylaştığı görüntülerde güvenlik görevlilerinin beyaz bir sedanın içinden şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği görülüyor. Olay, yetkililerin nükleer maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik yaklaşımlarını tekrar gözler önüne serdi.

Araç ve bulunan deliller:

Görüntülerde, aracın bagajındaki iki küçük kabın el tipi radyasyon dedektörüyle incelendiği belirtildi. İncelemede kablardan birinde açık renkli bir toz bulunduğu ve bu maddelerin detaylı laboratuvar analizine gönderileceği kaydedildi.

Yetkililer, olay yerinde ele geçirilen materyallerin türü ve miktarı hakkında soruşturmanın devam ettiğini, ilk tespitlerin şüpheleri güçlendirdiğini bildirdi.

Bölgesel bağlam ve önceki operasyonlar:

Gürcistan, bu yılın şubat ayında da benzer bir operasyonla gündeme gelmişti; o operasyonda 3 milyon dolar değerinde uranyum ve nükleer silah denemelerinde kullanılan radyoaktif bir izotop miktarını satın almaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Uzmanlar, bölgedeki bu tür yakalamaların uluslararası yasa dışı nükleer ticaretle mücadelede önemli olduğunu belirtiyor. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen bulguların paylaşılmaya devam edeceğini açıkladı.

Gürcistan&#039;da yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı...

Gürcistan'da yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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