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Elazığ’da yükseklerden gelen ilk kar şehir merkezinde etkisini gösterdi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından Elazığ şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı; yüksek kesimlerde etkisi artıyor, yağış aralıklı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da yükseklerden gelen ilk kar şehir merkezinde etkisini gösterdi

Elazığ’da mevsimin ilk karı başladı:

Elazığ’ın şehir merkezine mevsimin ilk kar yağışı ulaştı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte yüksek kesimlerde karın etkisini artırdığı, şehir merkezinde ise yağışın aralıklarla devam ettiği kaydedildi.

karın dağılımı ve etkisi:

Kentin yüksek noktalarında yoğunlaşan yağış, şehir merkezinde zaman zaman hissediliyor. Kısa süreli kar yağışı görüş mesafesinde azalma ve zemin kayganlığına neden olabilir; bu nedenle sokakta ve trafikte dikkatli olunması önem taşıyor.

meteorolojik uyarı ve öneriler:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda vatandaşların hava koşullarını takip etmesi ve gereksiz yolculuklardan kaçınması tavsiye ediliyor.

ELAZIĞ’IN ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

ELAZIĞ’IN ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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