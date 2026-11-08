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Oymaağaç'ta karla gelen küçük sevinç: mevsimin ilk kardan adamı yapıldı

Elazığ'da başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, Oymaağaç köyünde vatandaşlar mevsimin ilk mini kardan adamını sevinçle yaparak görüntüledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Oymaağaç'ta karla gelen küçük sevinç: mevsimin ilk kardan adamı yapıldı

kar yağışı ve kentteki görüntü:

Elazığ'da bugün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken şehir merkezinde de ara ara görüldü. Etkili yağış, bölge sakinlerinin gündelik yaşamını kısa süreliğine beyaza bürüdü.

oymaağaç köyünde minik çalışma:

Oymaağaç köyünde, vatandaşlar yoğunlaşan yağışın ardından mevsimin ilk mini kardan adamını yaptı. Küçük boyutlu ve simgesel olan bu çalışma, karın gelişini kutlayan yerel halk arasında sıcak karşılandı.

yerel tepkiler ve anlık sevinç:

Karın yarattığı bu basit ama neşeli görüntü, yörede kısa süreli bir hareketlilik oluşturdu. Oymaağaç köyündeki kardan adam, kış mevsiminin ilk işaretlerinden biri olarak kayda geçti ve vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN MEVSİMİN İLK KARDAN ADAMI VATANDAŞLAR TARAFINDAN...

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN MEVSİMİN İLK KARDAN ADAMI VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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