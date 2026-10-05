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Elazığ'ın Aksaray camisinin altı yıllık onarım bekleyişi

24 Ocak 2020'de ağır hasar gören ve ahşap kısımları yangında zarar gören 300 yıllık Aksaray Cami, ihale gecikmeleriyle altı yıldır restore edilmeyi bekliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Elazığ'ın Aksaray camisinin altı yıllık onarım bekleyişi

Tarih ve deprem hasarı:

Elazığ merkezindeki Aksaray Mahallesi sınırlarında yer alan 300 yıllık Aksaray Cami, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar gördü ve ibadete kapatıldı. O depremde kent genelinde 37 kişi yaşamını yitirdi ve on binlerce yapı hasar aldı. Tarihi caminin taşınmaz niteliği ve mahalledeki yoğun yıkım, yapının kaderini doğrudan etkiledi.

Yangın, yıkım kararları ve müdahale süreci:

Depremin ardından bölgede çıkan yangınlar ve daha önce gerçekleşen bir yangın olayı, caminin ahşap bölümlerinde önemli zararlar oluşturdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürse de, yapıdaki hasar büyüdü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri camideki dört kemerin korunması sebebiyle yapının tamamen yıkılamayacağını belirtti; bunun üzerine caminin restorasyonuyla ilgili süreç resmen başlatıldı.

İhale süreçleri ve mahalle halkının tepkisi:

Aksaray Mahalle Muhtarı Özcan Bal restorasyonun defalarca ihaleye çıktığını, ödeneğin hazır olduğunu ve bazı ekiplerin gelip çalıştığını söyledi. Ancak altı yıldır sürecin tamamlanamadığını vurgulayan muhtar, 'Çok şükür devletimiz, yüzbinlerce konut yaptı. O kadar konutun yanında bir camiyi yapamamamız bizlere yakışmıyor' ifadelerini kullandı. Muhtar Bal ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinin ardından mahallede yaklaşık 910 evin yıkıldığını ve mahalledeki görüntünün halkı yıprattığını belirtti.

Mahalle sakinleri, hem tarihsel değeri olan bu yapının korunmasını hem de onarımın hızlandırılmasını istiyor. Yetkililerin ödeneği ve ihaleyi gerçekleştirmiş olmasına karşın uygulamadaki gecikme, bölge halkında hayal kırıklığı yaratıyor. Yerel temsilciler, benzer dönemde 11 ilde yeni cami yapıldığına dikkati çekerek, Aksaray Cami'nin de öncelikli olarak restorasyona alınmasını talep ediyor.

Sonuç olarak, Elazığ'daki Aksaray Cami'nin hem kültürel miras niteliği hem de mahalle yaşamındaki rolü nedeniyle onarım beklentisi sürüyor; restorasyonun başlamasıyla hem fiziksel yıkımın hem de toplumsal moralin düzelmesi hedefleniyor.

Elazığ&#039;da 300 yıllık tarihi cami, 6 yıldır restore edilmeyi bekliyor

Elazığ'da 300 yıllık tarihi cami, 6 yıldır restore edilmeyi bekliyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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