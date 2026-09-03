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Sahneye takla atarak giren gençler düğüne renk kattı

Tokat Yeşilyurt'taki bir düğünde sahneye takla atarak giren iki genç, akrobatik hareketleri ve danslarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sahneye takla atarak giren gençler düğüne renk kattı

gösteri alanına takla giriş:

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen düğünde müziğin başlamasıyla birlikte Enver İşçi ve Rıdvan Bozlak sahneye takla atarak girdi. Gençler, müziğin ritmine kapılarak akrobatik hareketler ve dans figürleri sergiledi; bu sıra dışı giriş, törene renk kattı.

davetlilerin ilgisi ve atmosfer:

Çevredeki izleyiciler gençlerin performansını ilgiyle izledi. Sahnedeki hareketler düğün alanında neşeli bir atmosfer oluşturdu ve gösteri davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

amaçları ve değerlendirme:

Enver İşçi, amaçlarının düğünlere renk katmak olduğunu belirterek, "Gittiğimiz düğünlerde arkadaşımla birlikte eğleniyoruz. Bu kez değişiklik olsun diye takla attık. Yaptığımız hareket oldukça ilgi gördü. Amacımız düğünleri şenlendirmek. Düğün sahipleri de arkadaşlarımız da memnun" dedi. Rıdvan Bozlak ise anları, "Anlatmaya gerek yok, zaten sahnedeyiz" sözleriyle özetledi.

Gençlerin sergilediği gösteri, düğün sahipleri ve konuklar tarafından olumlu karşılandı; performans, davetlere canlılık katan eğlenceli anlardan biri olarak kayda geçti.

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE DÜZENLENEN DÜĞÜNDE SAHNEYE TAKLA ATARAK GİREN GENÇLER, SERGİLEDİKLERİ...

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE DÜZENLENEN DÜĞÜNDE SAHNEYE TAKLA ATARAK GİREN GENÇLER, SERGİLEDİKLERİ HAREKETLERLE DAVETLİLERE EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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