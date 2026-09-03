Sanata adım atmak isteyenlere yeni dönem fırsatı: Merkezefendi Kent Tiyatrosu kurs ve seçmeleri

Merkezefendi kent tiyatrosu'nda yeni dönem başvuruları başladı

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini sürdürüyor ve kent tiyatrosu bünyesinde yeni dönem kurs ile seçme sürecini başlattı. Programlar ücretsiz olup çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik üç ana alanda eğitim imkânı sunuluyor.

Kursiyer oyuncu seçmeleri yapılacak:

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun yeni sezon çalışmalarında yer almak isteyenler için 15 yaş ve üzeri adaylara yönelik kursiyer oyuncu seçmeleri düzenlenecek. Seçmeler, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Seçmelere katılmak isteyen vatandaşların başvurularını 18 Eylül tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Çocuklar için drama kursu:

7-14 yaş arasındaki Merkezefendili çocuklara yönelik düzenlenecek Drama Kursu, çocukların iletişim ve ifade becerilerini geliştirmeye, özgüvenlerini artırmaya yönelik etkinlikle dolu bir program sunacak. Kurs kontenjanla sınırlı olup son başvuru tarihi 20 Eylül olarak belirlendi.

Dramatik yazarlık eğitimi:

Metin yazımı ve sahne dili üzerine odaklanacak Dramatik Yazarlık Kursu, 15 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik planlandı. Kurs kapsamında yazarlık becerilerinin geliştirilmesi ve tiyatro metni oluşturma süreçlerine ilişkin uygulamalı çalışmalar yapılması hedefleniyor. Başvurular 20 Eylül tarihine kadar kabul edilecek.

Başvurular online yapılacak:

Tüm kurs ve seçme başvuruları online olarak alınacak. Başvuru yapmak isteyenler işlemlerini www.merkezefendi.bel.tr/kultursanat/ adresi üzerinden tamamlayabilir. Merkezefendi Belediyesi, katılımcılara sanatla buluşma fırsatı sunmayı amaçlıyor ve programların ücretsiz olduğunu vurguluyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN MERKEZEFENDİ KENT TİYATROSU’NDA YENİ DÖNEM KURS VE SEÇMELERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.