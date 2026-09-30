Emeklilere ücretsiz keşif turlarıyla sosyal hayat kapısı açıldı

İzmir’de başlayan yeni dönem:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Emeklilerimiz İzmir’i Keşfediyor" programının yeni dönemi başladı. İlk buluşma Balçova İnciraltı’nda gerçekleştirildi; katılımcılar İzmir Deniz Müzesi ile hortikültürel bahçeleri gezdi ve günü birlikte geçirdi.

Program, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Emekli Destekleri çatısı altında sosyal belediyecilik yaklaşımıyla sürdürülüyor. Etkinlikler, ekonomik kısıtlar yaşayan emeklilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Katılımcı deneyimleri ve duygular:

Geziye katılan emekliler organizasyondan memnuniyetlerini ve gezi sırasında yaşadıkları duygusal anları paylaştı. Latife Özoran, "İzmirli olmama rağmen gemiyi ilk defa gördüm. Çok beğendim, duygulandım. Askerlerin nasıl zor şartlarda yaşadığını gördük. Allah onlara kolaylık versin. İçerisi beni sarstı. Bundan sonraki programlara da katılmak isterim" diyerek etkilendiğini anlattı.

Gülay Berberoğlu, "Çok beğendik, duygulandık. Her şey çok güzel. Kutluyoruz belediyemizi bu hizmetleri verdiği için. İlk defa katılıyorum, devamını bekliyoruz. Bundan sonra daha çok katılacağım. Herkese sevgiler" ifadeleriyle etkinliği takdir etti.

Aynur Dağtaş ikinci kez katıldığını belirterek, "Böyle güzel bir faaliyetin içinde bulunmaktan ve arkadaşlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İzmirliyiz ama İzmir’in görmediğimiz yerlerini görmekten dolayı mutluyum. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne müteşekkirim" dedi. Raziye Kesmen ise, "Duygulandık. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bitkiler ve ata tohumlarıyla ilgili bilgi aldık" diye konuştu.

Güler Enyüce, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz, bize böyle bir imkan sağladığı için. Önce tarihimizle iç içe olduk şimdi de ata tohumuyla ilgili bilgi alacağız. Gezilerin devamını dileriz, başrolde katılacağız hemen" şeklinde görüş belirtti. Emekli Necmiye Kalay ve Kasım Kalay da geziden aldıkları memnuniyeti vurguladı.

Başvuru, kapsam ve hedefler:

Program ücretsiz olup emekliler bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Gezi takvimi kent merkezindeki noktalara ek olarak Tire, Bergama, Bayındır, Ödemiş, Selçuk, Menderes, Aliağa, Seferihisar gibi merkezleri de kapsıyor.

Projenin temel hedefleri arasında emeklilerin kentin kültürel ve doğal zenginliklerini yeniden keşfetmelerini sağlamak, sosyalleşmeyi teşvik etmek ve bütçe ayırmakta zorlanan kesimlerin sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlere erişimini artırmak yer alıyor. Ayrıca etkinlikler, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik bir alan sunuyor.

Yerel yönetimin sunduğu bu tür ücretsiz turlar, katılımcıların hem bilgi hem de sosyal bağ kurma açısından kazanç sağlamasına katkı veriyor; katılımcıların ifadeleri de programın bu amacına hizmet ettiğini gösteriyor.

BALÇOVA İNCİRALTI’NDA DÜZENLENEN İZMİR DENİZ MÜZESİ VE HORTİKÜRTÜREL BAHÇE GEZİLERİNE KATILAN İZMİRLİ EMEKLİLER KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.