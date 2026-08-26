Dolar 48,0869 +0,02%
Euro 56,1583 -0,04%
Bist 14.704,73 +1,60%
Altın Gram 7.225,21 -0,45%
EUR/USD 1,1666 -0,08%
Brent Petrol 85,04 -2,56%
--°

Şiddetli yağış Artvin-Şavşat karayolunda heyelana yol açtı

Bölgede etkili sağanakların ardından Pınarlı (Porta) mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Artvin-Şavşat karayolunu kapattı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şiddetli yağış Artvin-Şavşat karayolunda heyelana yol açtı

Artvin-Şavşat karayolunda heyelan

Bölgede etkili sağanakların ardından Artvin-Şavşat karayolunun 50. kilometresinde, Pınarlı (Porta) köyü mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

durum ve etkiler:

Yamaçtan gelen malzeme nedeniyle karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı, ulaşım durdu ve bölge trafiğe kapalı hale geldi.

müdahale çalışmaları:

Olayın ardından yetkililer bölgeye yönlendirilerek temizleme ve güvenlik çalışmaları başlatıldı; ekipler yoldaki enkazı kaldırmak için çalışma yürütüyor.

OLAYIN ARDINDAN YETKİLİLERİN BÖLGEDE TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

OLAYIN ARDINDAN YETKİLİLERİN BÖLGEDE TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

antalyanın kıyısında deniz tabanını örten pelte: uzman uyarısı
images

Kardeş gibi büyüyen beş kedi ve bir köpek Türlübey'de yürek ısıttı
images

Meram’da mahalleleri yeşillendiren yatırım: 20 yeni park, 25 parkta yenileme
images

Tavşanlı-Emet yolunda yenileme çalışması trafik kontrollü sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yamanlar tarla domatesinde üretim ve koruma için sahada buluşma

Esenyurt'ta ev baskınında sıvı ve kristal metamfetamin deposu ortaya çıktı

Başkan Güler'den küçük üreticilere büyük destek: mavi yemiş ve çoban fasulyesinde alım garantisi

Gurbetçilerin yatırım ilgisi azaldı, Kayseri emlak piyasası durağan

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti