Şiddetli yağış Artvin-Şavşat karayolunda heyelana yol açtı

Artvin-Şavşat karayolunda heyelan
Bölgede etkili sağanakların ardından Artvin-Şavşat karayolunun 50. kilometresinde, Pınarlı (Porta) köyü mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.
durum ve etkiler:
Yamaçtan gelen malzeme nedeniyle karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı, ulaşım durdu ve bölge trafiğe kapalı hale geldi.
müdahale çalışmaları:
Olayın ardından yetkililer bölgeye yönlendirilerek temizleme ve güvenlik çalışmaları başlatıldı; ekipler yoldaki enkazı kaldırmak için çalışma yürütüyor.
OLAYIN ARDINDAN YETKİLİLERİN BÖLGEDE TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.
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