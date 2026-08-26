Simav'da lise kampüsünde bakım-onarım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi

Kaymakam yerinde inceleme yaptı:

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülen Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Teknik değerlendirme ve yükleniciyle görüşmeler:

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen proje hakkında, Kaymakam Karaloğlu kontrol mühendislerinden teknik bilgi aldı. Yapılan incelemede, işin planlandığı şekilde ilerlediği ve kalan işlerin takvime göre yürütüldüğü değerlendirildi.

Hedef: güvenli ve nitelikli eğitim ortamı:

Kaymakamlık yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, çalışmaların öncelikli amacının öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Projenin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

SİMAV’DA EĞİTİM YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ