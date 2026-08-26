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Simav'da lise kampüsünde bakım-onarım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'ndeki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyip süreci değerlendirdi; proje kısa sürede tamamlanacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Simav'da lise kampüsünde bakım-onarım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi

Kaymakam yerinde inceleme yaptı:

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülen Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Teknik değerlendirme ve yükleniciyle görüşmeler:

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen proje hakkında, Kaymakam Karaloğlu kontrol mühendislerinden teknik bilgi aldı. Yapılan incelemede, işin planlandığı şekilde ilerlediği ve kalan işlerin takvime göre yürütüldüğü değerlendirildi.

Hedef: güvenli ve nitelikli eğitim ortamı:

Kaymakamlık yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, çalışmaların öncelikli amacının öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Projenin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

SİMAV’DA EĞİTİM YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ

SİMAV’DA EĞİTİM YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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