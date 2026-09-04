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Milas Kayabükü'nde alevlere karşı hava ve kara müdahalesi

Milas Kayabükü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milas Kayabükü'nde alevlere karşı hava ve kara müdahalesi

Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi Kayabükü Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, yetkililerin bildirdiğine göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ilk bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

Müdahale çalışmaları

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bildirdiği şekilde yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları başlatıldı; söndürme uçakları veya helikopterlerle hava desteği sağlanırken, ekipler kara birlikleriyle de yangına müdahale ediyor.

bölgede durum ve çalışmalar

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında açıklama yapmadı ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki ekipler alevleri kontrol altına almak ve yayılma riskini azaltmak için koordineli çalışma yürütüyor.

MİLAS’TA ORMAN YANGINI

MİLAS’TA ORMAN YANGINI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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