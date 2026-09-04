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Kırmızı ışıkta tehlike oluşturan otobüs şoförünün ehliyetine el kondu

Bursa Nilüfer'de kırmızı ışığı ihlal eden özel halk otobüsü sürücüsü M.K.'nin ehliyeti alındı, 17 bin 912 lira idari para cezası kesildi ve psikoteknik istendi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı ışıkta tehlike oluşturan otobüs şoförünün ehliyetine el kondu

olay ve kamere kayıtları:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü sürücüsü M.K. kırmızı ışığı ihlal ederek kavşağa girdi. Bu sırada aynı yönde yeşil ışıkta ilerlemekte olan bir motosiklet sürücüsü tehlikeye düştü. Olay anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı; görüntülerde iki sürücü arasında dikkat çeken bir diyalog yer aldı.

Kask kamerasına yansıyan konuşmada motosiklet sürücüsünün "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" sözlerine otobüs şoförünün "Ne olacak, cezamızı çekeriz" şeklinde karşılık verdiği görüldü. Motosiklet sürücüsünün plakasını aldığını söylemesi üzerine otobüs şoförü, "Selamımı da söyle" ifadelerini kullandı.

emniyet incelemesi ve yaptırımlar:

Görüntülerin sosyal medyada ve yerel basında yer almasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda sürücü M.K.'nin ehliyetine el konuldu ve idari işlem uygulandı.

ceza ve yönlendirilen işlemler:

İnceleme neticesinde otobüs şoförüne 17 bin 912 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü, güvenli sürüş yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, benzer ihlallerin trafik güvenliğini tehlikeye attığını ve kayıtların takibiyle gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

BURSA&#039;DA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPARAK MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ TEHLİKEYE ATAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ...

BURSA'DA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPARAK MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ TEHLİKEYE ATAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ M.K.'NİN EHLİYETİNE EL KONULDU (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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