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Kesinleşmiş 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü bulaşık makinesinde ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'yi saklandığı evde bulaşık makinesinin içinde yakaladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:19

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kesinleşmiş 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü bulaşık makinesinde ele geçirildi

Olayın özeti:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü evde saklandığı bulaşık makinesinin içinde bulundu. Yakalanan kişinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan dolayı toplam 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Operasyon ve yakalama:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, A.S. isimli hükümlünün İzmit'te bir hanede bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda şahıs, ekiplerin yaptığı aramada saklandığı evin içinde, kapalı bir bulaşık makinesinin içerisine gizlenmiş şekilde ele geçirildi.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayda ele geçirilen delil ya da başka ayrıntılar hakkında resmi kaynaklarca yapılan açıklamalar bekleniyor.

İZMİT İLÇESİNDE 31 YIL 4 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN...

İZMİT İLÇESİNDE 31 YIL 4 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇERİSİNE SAKLANMIŞ HALDE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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