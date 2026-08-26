Eşinin başında beş gün nöbet tutan leylek koruma altına alındı

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi yakınlarındaki arazide göç mola veren leylek sürüsünden bir birey elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Sürü göç yolculuğuna devam ederken, ölen leyleğin eşi olduğu değerlendirilen bir diğer leylek alanı terk etmedi ve cansız bedenin başında beklemeye başladı.

Çevre gözlemlerine göre leylek, 5 gün boyunca ne yemeyi ne de su içmeyi sürdürdü; bu süre zarfında göç kafilesi uzaklaştı ve bekleyiş leyleği giderek bitkin düşürdü.

müdahale ve yakalama:

Bölge halkı ile gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ali Çetinkaya durumu fark ederek durumu Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olayın bildirilmesinin ardından 5'inci günde alana ulaştı ve halsiz düşen leyleği özel bir çabayla yakalayarak koruma altına aldı.

Yetkililer, yakalama esnasında leyleğin hem açlık hem de susuzluk nedeniyle bitkin olduğunu, bu yüzden yaklaşımın dikkatle ve hayvanın stresini en aza indirecek şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

tedavi ve sonraki süreç:

Yakalanan leylek, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü. Merkezde leylek, özel beslenme ve bakım programına alındı; gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sağlık durumu izlenecek.

Uzmanlar, leyleğin sağlık ve güç durumuna göre ya göç kafilesine yeniden katılmasının ya da bölgeye yerleşmesinin beklendiğini açıkladı. Bu süreç boyunca çevre gözlemleri ve sosyal paylaşımlar da takip edildi; yaşananlar Ali Çetinkaya tarafından @ucargezer2024 hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.

GÖÇ YOLCULUĞU SIRASINDA EŞİNİ KAYBEDEN VE VEFASIYLA GÖRENLERİ DUYGULANDIRAN LEYLEK, GÜNLERCE ÖLEN EŞİNİN BAŞINDA SÜRDÜRDÜĞÜ SESSİZ NÖBETİN ARDINDAN BİTKİN DÜŞÜNCE KURTARILDI.