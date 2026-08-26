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Kilis’te ulaşım konforu için Cahit Ulutaş Caddesi yenileniyor

Kilis Belediyesi, 'Resul Osman Yolu' olarak bilinen Cahit Ulutaş Caddesi'nde asfalt ve altyapı yenilemesi başlattı; hedef güvenli ve konforlu ulaşım.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Kilis’te ulaşım konforu için Cahit Ulutaş Caddesi yenileniyor

yenileme çalışmasının kapsamı:

Kilis’te halk arasında 'Resul Osman Yolu' olarak bilinen Cahit Ulutaş Caddesinde yenileme çalışmaları başladı. Kilis Belediyesi ekipleri cadde genelinde asfaltlama ile yol yüzeyini yeniliyor, eş zamanlı olarak ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

belediyenin açıklaması:

Belediye yetkilileri, kent genelinde yol ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, projelerin önceliğinin vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlaması olduğu vurgulandı.

Saha çalışmalarının sürdürülmesiyle birlikte cadde kullanım kalitesinde iyileşme sağlanması, bakım ve altyapı düzenlemeleriyle trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Belediye, kent içi ulaşımda benzer çalışmaların farklı noktalarda da devam ettiğini ifade etti.

KİLİS’TE YOLLAR DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLİYOR

KİLİS’TE YOLLAR DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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