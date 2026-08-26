Dolar 48,0869 +0,02%
Euro 56,1583 -0,04%
Bist 14.704,73 +1,60%
Altın Gram 7.225,21 -0,45%
EUR/USD 1,1666 -0,08%
Brent Petrol 85,04 -2,56%
--°

Mersin'de Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelede koordinasyon vurgulandı

Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında yapılan toplantıda, Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon, tuzak ve denetimler ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'de Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelede koordinasyon vurgulandı

Mersin'de Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelede koordinasyon vurgulandı

Mersin'de narenciye ve meyve bahçelerinde zarara neden olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, Vali Atilla Toros başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Müdür Yardımcısı Serdal Perişan, ilgili kurum temsilcileri ve teknik personel katıldı.

toplantıda ele alınan başlıca uygulamalar:

Toplantıda, sahada sürdürülen tuzaklama ve popülasyon takibi çalışmaları ile zararlıya karşı uygulanan kültürel ve teknik önlemler ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Katılımcılar, tuzak ağlarının düzenli kontrolü, zamanında müdahale gerektiren alanların tespiti ve biyoteknik uygulamaların etkinliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, ekiplerin saha denetimleri ve üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı. Üreticilere zararın azaltılması için hasat sonrası bakım, hijyen uygulamaları ve zararlının popülasyonunu düşürecek kültürel tedbirler hakkında bilgilendirme çalışmaları planlandı.

koordinasyon ve takip planı:

Toplantıda, mücadelenin sürdürülebilirliği için kurumlar arası eşgüdümün önemi ön plana çıktı. Katılımcılar, saha denetimlerinin koordineli yürütülmesi, kayıt ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi ile üretici eğitimlerinin koordine edilmesi üzerinde anlaştı.

Yetkililer, şehir genelinde tarımsal üretimde verim ve kalitenin korunması amacıyla Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelenin ilgili kurumların koordinasyonunda devam edeceğini bildirdi ve uygulamaların düzenli olarak izleneceğini belirtti.

MERSİN&#039;DE NARENCİYE VE MEYVE BAHÇELERİNDE ZARARA NEDEN OLAN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE MÜCADELE...

MERSİN'DE NARENCİYE VE MEYVE BAHÇELERİNDE ZARARA NEDEN OLAN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

antalyanın kıyısında deniz tabanını örten pelte: uzman uyarısı
images

Kardeş gibi büyüyen beş kedi ve bir köpek Türlübey'de yürek ısıttı
images

Meram’da mahalleleri yeşillendiren yatırım: 20 yeni park, 25 parkta yenileme
images

Tavşanlı-Emet yolunda yenileme çalışması trafik kontrollü sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahi Külliyesi'nde zaferin sessiz tanıkları: cephe fotoğrafları sergisi

Kayserili genç bisikletçiler Sakarya’da üç Türkiye şampiyonluğuna imza attı

erhürman: çocukları spordan mahrum bırakma girişimi insanlık açısından hezimet

Kocasinan’a ikinci fabrika: çevre dostu konkasör tesisi yerel yol altyapısını güçlendiriyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti