Mersin'de Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelede koordinasyon vurgulandı

Mersin'de narenciye ve meyve bahçelerinde zarara neden olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, Vali Atilla Toros başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Müdür Yardımcısı Serdal Perişan, ilgili kurum temsilcileri ve teknik personel katıldı.

toplantıda ele alınan başlıca uygulamalar:

Toplantıda, sahada sürdürülen tuzaklama ve popülasyon takibi çalışmaları ile zararlıya karşı uygulanan kültürel ve teknik önlemler ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Katılımcılar, tuzak ağlarının düzenli kontrolü, zamanında müdahale gerektiren alanların tespiti ve biyoteknik uygulamaların etkinliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, ekiplerin saha denetimleri ve üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı. Üreticilere zararın azaltılması için hasat sonrası bakım, hijyen uygulamaları ve zararlının popülasyonunu düşürecek kültürel tedbirler hakkında bilgilendirme çalışmaları planlandı.

koordinasyon ve takip planı:

Toplantıda, mücadelenin sürdürülebilirliği için kurumlar arası eşgüdümün önemi ön plana çıktı. Katılımcılar, saha denetimlerinin koordineli yürütülmesi, kayıt ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi ile üretici eğitimlerinin koordine edilmesi üzerinde anlaştı.

Yetkililer, şehir genelinde tarımsal üretimde verim ve kalitenin korunması amacıyla Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelenin ilgili kurumların koordinasyonunda devam edeceğini bildirdi ve uygulamaların düzenli olarak izleneceğini belirtti.

MERSİN'DE NARENCİYE VE MEYVE BAHÇELERİNDE ZARARA NEDEN OLAN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.