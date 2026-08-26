İnegöl kırsalında vahşi yaşam kayıtları: ayı, kızıl geyik ve yaban domuzu

İnegöl'de fotokapana yansıyan görüntüler:

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal alanlarında kurulan fotokapan, bölgedeki zengin yaban hayatını gün ışığına çıkardı. Fotokapanın kaydettiği görüntülerde özellikle ayı ve onunla birlikte dolaşan 2 yavru ile birlikte 2 kızıl geyik ve yaban domuzu görülüyor.

Görüntüler, doğal yaşamın tarlalar ve çevresinden geçişini hem gündüz hem gece saatlerinde belgeleyerek bölgedeki tür çeşitliliğini somut şekilde ortaya koydu.

kurulum ve izleme süreci:

Fotokapanı tarlasına kuran mobilya fabrikası sahibi iş adamı Haluk Özbek, kayıtların yaklaşık 1 hafta boyunca devam ettiğini belirtti. Cihaz, Tüfekçikonak Mahallesi çevresinde farklı saat dilimlerinde hareketlenen canlıları saniye saniye kayıt altına aldı.

Kayıtlarda en çok dikkat çeken sahne, yavrularıyla birlikte dolaşan ayının görüntüleri oldu; bu kareler hem tür davranışları hem de bölgedeki koruma durumu açısından değer taşıyor.

görüntülerin anlamı ve paylaşımı:

Özbek'in sosyal medya hesabından paylaştığı videolar, İnegöl'ün kırsal bölgelerindeki doğal yaşam zenginliğini geniş kitlelere aktardı. Paylaşılan görüntüler, yerel halkın ve yetkililerin bölgedeki yaban hayatını tanıması ve koruma bilincinin artması açısından da önem taşıyor.

Fotokapan kayıtları, bölgedeki türlerin varlığını belgeleyerek doğa izleme ve ekosistem çalışmaları için referans niteliği taşıyor. Özellikle yavru ayı görüntüleri, yerel habitatın genç bireyler için uygunluğunu gösteriyor.

İNEGÖL İLÇE KIRSALINA KURULAN FOTOKAPANA AYI VE 2 YAVRUSU, 2 KIZIL GEYİK İLE YABAN DOMUZU TAKILDI