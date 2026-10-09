Dolar 49,3393 +0,11%
Euro 55,2119 -0,10%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.686,39 +1,40%
EUR/USD 1,1194 -0,19%
Brent Petrol 104,90 +0,59%
--°

Adana'da 10’uncu lezzet festivali dev mangal ateşiyle başladı

Merkez Park'ta dev mangal ateşiyle açılan 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet' temalı 10’uncu festival üç gün sürecek; hedef 1 milyonu aşkın ziyaretçi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:23

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 17:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Adana'da 10’uncu lezzet festivali dev mangal ateşiyle başladı

Dev mangal ateşiyle başlayan lezzet şöleni

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta kortej yürüyüşü ve dev mangal ateşinin yakılmasıyla açıldı. Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet' temasıyla gerçekleştiriliyor ve üç gün sürecek.

Festivalde 11 Ekim’e kadar lezzet şöleni yaşanması beklenirken 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefleniyor. Binlerce kişi ilk günden stantlara ve tadım alanlarına akın etti; kent protokolü, şefler ve diğer davetliler kortejde yer aldı.

Kortej ve açılış konuşmaları:

Kortejin ardından konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin 10 yıldır büyük bir coşkuyla devam ettiğini vurguladı. Vali Yavuz, 'İnşallah 3 gün boyunca Türkiye’nin en büyük lezzet festivalinde yurt dışı ve şehir dışından gelen misafirlerimiz bütün lezzetleri tadacaklar. Bu festivalin arkasında 10 yıllık çok büyük bir emek var. İlk yıl çok mütevazi şartlarda oluşturulan festivalin 10’uncu artık burası bir kurum ve kuruluşun değil 2,5 milyon Adanalının ortak emeğiyle yürütülen bir festival haline geldi' ifadelerini kullandı.

Adana'nın kültür ve lezzet buluşması:

Vali Yavuz, Adana’nın yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle öne çıktığını belirterek, 'Adana’ya festivaller çok yakışıyor. Lezzetlerimiz damaklarda, insanımızın sıcaklığı gönüllerde iz bıraksın. Adana, tarihten bu yana farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve göç almış bir şehir. Bu göç ise farklı kültürlerin ve farklı lezzetlerin buluşmasına yol açmış. Bu festivalde de farklı kültür ve lezzetleri sizlere sunacağız' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri geleneksel mangal ateşini yaktı ve festival resmi olarak başladı.

ADANA&#039;DA BU SENE 10&#039;UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ DEV MANGAL ATEŞİNİN...

ADANA'DA BU SENE 10'UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ DEV MANGAL ATEŞİNİN YAKILMASIYLA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni yönetimle Çarşamba tarımının nabzı tutuldu
images

Kışa hazırlık: Van'da bisikletlere sezon sonu bakım uyarısı
images

Köy yollarına yoğun seferberlik: Muş'ta asfalt programının büyük kısmı tamamland...
images

Gençpark ihalesi 2027 başına alındı, proje çalışmaları eş zamanlı sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şafak vakti operasyon: Ankara'da farklı suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı

arı şahini 9 günde Rize'den Ürdün'e ulaştı

Konya'da trafik kazasında üç kişilik aileye son veda

Sultangazi'de emeğin sultanları: kadın üretimi iki gün Sanat Sokağı'nda

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da