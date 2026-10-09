Adana'da 10’uncu lezzet festivali dev mangal ateşiyle başladı

Dev mangal ateşiyle başlayan lezzet şöleni

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta kortej yürüyüşü ve dev mangal ateşinin yakılmasıyla açıldı. Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet' temasıyla gerçekleştiriliyor ve üç gün sürecek.

Festivalde 11 Ekim’e kadar lezzet şöleni yaşanması beklenirken 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefleniyor. Binlerce kişi ilk günden stantlara ve tadım alanlarına akın etti; kent protokolü, şefler ve diğer davetliler kortejde yer aldı.

Kortej ve açılış konuşmaları:

Kortejin ardından konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin 10 yıldır büyük bir coşkuyla devam ettiğini vurguladı. Vali Yavuz, 'İnşallah 3 gün boyunca Türkiye’nin en büyük lezzet festivalinde yurt dışı ve şehir dışından gelen misafirlerimiz bütün lezzetleri tadacaklar. Bu festivalin arkasında 10 yıllık çok büyük bir emek var. İlk yıl çok mütevazi şartlarda oluşturulan festivalin 10’uncu artık burası bir kurum ve kuruluşun değil 2,5 milyon Adanalının ortak emeğiyle yürütülen bir festival haline geldi' ifadelerini kullandı.

Adana'nın kültür ve lezzet buluşması:

Vali Yavuz, Adana’nın yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle öne çıktığını belirterek, 'Adana’ya festivaller çok yakışıyor. Lezzetlerimiz damaklarda, insanımızın sıcaklığı gönüllerde iz bıraksın. Adana, tarihten bu yana farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve göç almış bir şehir. Bu göç ise farklı kültürlerin ve farklı lezzetlerin buluşmasına yol açmış. Bu festivalde de farklı kültür ve lezzetleri sizlere sunacağız' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri geleneksel mangal ateşini yaktı ve festival resmi olarak başladı.

ADANA'DA BU SENE 10'UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ DEV MANGAL ATEŞİNİN YAKILMASIYLA BAŞLADI.