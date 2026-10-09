Gençlerbirliği tribününe sadece kulüp logolu Passolig ile giriş izni verilecek

Gençlerbirliği, maç öncesi tribün düzenini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, yönetim ev sahibi tribünlere sadece belirli taraftarların kabul edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, güvenli ve huzurlu bir müsabaka ortamı sağlamak amacıyla bazı kısıtlamaların getirildiği belirtildi.

Hangi kart ve bilet sahipleri stada girebilecek:

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Gençlerbirliği tribünlerine yalnızca Gençlerbirliği logolu Passolig taraftar kartına sahip ve geçerli bilet veya kombinesi bulunan seyircilerin girişine izin verileceği kaydedildi. Açıklamada, farklı takım logolu veya logosuz Passolig kartlarıyla ev sahibi tribünlerine giriş yapılamayacağı açıkça ifade edildi.

Güvenlik ve organizasyon uyarıları:

Ankara Valiliği koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların kapsamlı tedbirler aldığı; hazırlıkların titizlikle tamamlandığı vurgulandı. Kulüp, stadyum çevresinde yoğunluk yaşanmaması ve alınan güvenlik önlemlerinin etkin uygulanması için geçerli bilet veya kombinesi bulunmayan kişilerin müsabaka öncesinde ve sırasında stadyum çevresinde toplanmamaları gerektiğini hatırlattı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü açıklamasında, güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine uyulması ve belirlenen giriş düzenine hassasiyetle riayet edilmesi istendi. Kulüp, başta Ankara Valisi ve İl Emniyet Müdürü olmak üzere sürece katkı sağlayan kurum ve personellere teşekkür etti.

Gençlerbirliği yönetimi, futbolun birleştirici ruhuna ve sportmenliğe vurgu yaparak camianın maçta sağduyulu bir tutum sergileyeceğine olan inancını yineledi. Taraftarlara, kulübün değerlerine uygun şekilde takımını destekleme ve karşılaşmanın huzur içinde tamamlanmasına katkı sağlama çağrısı yapıldı.

Bu düzenleme, ev sahibi tribün güvenliği ve maçın sorunsuz ilerlemesi amaçlı uygulanacak; farklı logolu ya da logosuz kart taşıyanların ilgili tribüne yönlendirilmemesi sağlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7.HAFTASINDA OYNANACAK GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SPORTİF FAALİYETLER KARŞILAŞMASINA FARKLI TAKIM LOGOLU YA DA LOGOSUZ PASSOLİG KARTLI TARAFTAR ALINMAYACAK.