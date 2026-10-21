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Emniyetten yıllara vefa: emekli personele veda yemeği

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katıldığı veda yemeğinde emekli emniyet personeline teşekkür edilerek, onlara sağlık ve huzur dilendi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emniyetten yıllara vefa: emekli personele veda yemeği

Eskişehir'de emekliye veda

Eskişehir'de emeklilik sürecine giren emniyet personeli onuruna veda yemeği düzenlendi. Programa, göreve yıllarca özveriyle hizmet eden personele teşekkür etmek üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz katıldı.

programdaki konuşmalar:

Tolga Yılmaz, emekliliğe ayrılan mesai arkadaşlarına bugüne kadar gösterdikleri hizmet, gayret ve sadakat için teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ile mutluluklar diledi.

kurumun mesajı ve vefa:

İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Emekli olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşkilatımıza kattıkları değerler ve hizmetleri için şükranlarımızı sunarız".

Buluşma, emekli personele teşekkür etmenin ötesinde teşkilat içindeki dayanışma ve vefa kültürünün canlı tutulduğunu gösterdi ve katılımcılar arasında samimi bir ortamda gerçekleşti.

ESKİŞEHİR&#039;DE EMEKLİ EMNİYET PERSONELİ ONURUNA VEDA YEMEĞİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE EMEKLİ EMNİYET PERSONELİ ONURUNA VEDA YEMEĞİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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