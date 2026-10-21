Emniyetten yıllara vefa: emekli personele veda yemeği

Eskişehir'de emekliye veda

Eskişehir'de emeklilik sürecine giren emniyet personeli onuruna veda yemeği düzenlendi. Programa, göreve yıllarca özveriyle hizmet eden personele teşekkür etmek üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz katıldı.

programdaki konuşmalar:

Tolga Yılmaz, emekliliğe ayrılan mesai arkadaşlarına bugüne kadar gösterdikleri hizmet, gayret ve sadakat için teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ile mutluluklar diledi.

kurumun mesajı ve vefa:

İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Emekli olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşkilatımıza kattıkları değerler ve hizmetleri için şükranlarımızı sunarız".

Buluşma, emekli personele teşekkür etmenin ötesinde teşkilat içindeki dayanışma ve vefa kültürünün canlı tutulduğunu gösterdi ve katılımcılar arasında samimi bir ortamda gerçekleşti.

ESKİŞEHİR'DE EMEKLİ EMNİYET PERSONELİ ONURUNA VEDA YEMEĞİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.