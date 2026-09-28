Enerjimizi terörden alıp bilime ve kalkınmaya yatırmak

Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın açılış dersi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde 2026-2027 akademik yılı açılış derslerinin konusu "Terörsüz Türkiye" olarak belirlenirken, Karabük Üniversitesi'nde de konu farklı boyutlarıyla ele alındı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerin sınıfına konuk olarak yeni akademik yılın ilk dersini gerçekleştirdi. Kırışık, güvenli bir ortamın bilimsel üretim, eğitim, üretim ve kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye'nin kapsamı:

Kırışık, Türkiye'nin geçmişte terör nedeniyle önemli ölçüde zaman, emek ve kaynak kaybettiğini belirterek bu kayıpların bilim, eğitim, üretim ve kalkınmaya yönlendirilmesinin gerekliliğini anlattı. Konuşmasında, "O halde biz kavga etmeden farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek yüzyıllarca bu topraklarda yaşamışız. Bundan sonra da huzur içerisinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Rektör, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca güvenlik sorunlarının çözülmesiyle sınırlı olmadığını; toplumsal huzurun yanı sıra bilimsel, ekonomik ve sosyal üretimin güçlendirilmesi açısından da önem taşıdığını vurguladı. Enerjimizi bilime ve kalkınmaya aktarmak gerektiğine işaret eden Kırışık, "Enerjimizi bilim ve kalkınmaya aktarmak istiyoruz. Bunu nasıl aktarabiliriz? Başka olumsuz negatif şeylere aktardığımız zamanı, emeği, gücü, maliyeti, insan kaynaklarımızı oradan çekerek bütün enerjimizi bilime, eğitime ve üretime ayırarak bunu yapabiliriz" diye konuştu.

Gençlere vurgu ve kapanış:

Kırışık, gençlerin ülkenin geleceğinde oynayacağı rolün altını çizerek vizyonu şu sözlerle özetledi: "Milletin gelecek vizyonu nasıl olmalı? Her sabah laboratuvarına, atölyesine ve dersliğine umutla giren milyonlarca gencin Türkiye'si terörsüz Türkiye'dir".

Derse katılan öğrencilere konuşmanın ardından Türk bayrağı hediye edildi; bu jest, açılış dersinin hem sembolik hem de toplumsal birlik ve umut mesajını pekiştirdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" BAŞLIKLI İLK DERSTE, TERÖR NEDENİYLE KAYBEDİLEN ZAMAN, EMEK VE KAYNAKLARIN BİLİM, EĞİTİM, ÜRETİM VE KALKINMAYA YÖNLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ.