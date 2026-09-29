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Kdz. Ereğli zabıta müdürü tutuklandı: cinsel taciz iddiasıyla soruşturma sürüyor

Kdz. Ereğli'de bir belediye çalışanının şikayeti üzerine açılan soruşturmada zabıta müdürü H.A., "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 00:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kdz. Ereğli zabıta müdürü tutuklandı: cinsel taciz iddiasıyla soruşturma sürüyor

Kdz. Ereğli zabıta müdürü tutuklandı: cinsel taciz iddiasıyla soruşturma sürüyor

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan Zabıta Müdürü H.A. hakkında, bir belediye çalışanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tutuklama kararı verildi. İddialar, şahsi sözlü taciz içeren ifadelerin kullanıldığı yönünde oldu.

soruşturmanın seyri:

Belediye çalışanı Ş.A. tarafından yapılan başvuru üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen incelemede, iddialara ilişkin deliller toplandı ve soruşturma dosyası değerlendirilmek üzere genişletildi. Toplanan veriler ışığında şüpheli H.A. hakkında işlem yapıldı.

mahkeme süreci ve mevcut durum:

Soruşturma sonrası H.A. mahkemeye sevk edilerek "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın diğer yönlerinin de araştırıldığı bildirildi.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BELEDİYEDE GÖREV YAPAN ZABITA MÜDÜRÜ H.A., BİR BELEDİYE...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BELEDİYEDE GÖREV YAPAN ZABITA MÜDÜRÜ H.A., BİR BELEDİYE ÇALIŞANININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE BAŞLATILAN CİNSEL TACİZ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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