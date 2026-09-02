BSH 'Geleceğin Makine Doktorları' finalinde genç teknisyenleri üretimle buluşturdu

BSH Türkiye finalde teknisyen adaylarını İstanbul'da bir araya getirdi

BSH Türkiye tarafından düzenlenen 'Geleceğin Makine Doktorları' programının finali, ülkenin farklı illerinden gelen 8 genç teknisyen adayını İstanbul'da buluşturdu. Katılımcılar, beyaz eşya teknolojileri alanındaki teorik bilgilerini ve uygulamalı becerilerini bir dizi etapta sergiledi; program boyunca üretim süreçleriyle doğrudan ilişki kurma imkânı da sağlandı.

yarışma ve değerlendirme:

Finalde öğrenciler, cihazların çalışma prensipleri ve temel bileşenlerinden montaj, arıza tespiti ve onarım süreçlerine kadar uzanan uygulamalı ve teorik etaplarda kıyasıya mücadele etti. Değerlendirme kriterlerinde teknik doğruluk, pratik uygulama yeteneği ve saha çözüm becerileri ön plana çıktı. Yarışma sonucunda dereceye giren okullar şu şekilde açıklandı: Konya Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi birinci, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Bursa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Gaziantep 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve plaket takdim edilerek başarıları ödüllendirildi.

üretim ziyareti ve mesleki kazanımlar:

Final programı öncesinde katılımcılar BSH Çerkezköy üretim fabrikasını ziyaret ederek servis verdikleri ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Bu ziyaret, öğrencilerin sahada edindikleri teknik bilgi ile üretim teknolojilerini ilişkilendirerek mesleki bakış açılarını genişletmelerine katkı sağladı. Program, beyaz eşya alanında eğitim gören gençlerin teknik yetkinliklerini artırmayı, teknisyenlik mesleğini tanıtmayı ve geleceğin servis profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlayan bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Geleceğin Makine Doktorları, aynı zamanda TEKSİN kapsamında yürütülen BSH Servis Teknisyen Yolculuğu'nun önemli bir gelişim adımı olarak konumlanıyor; şirket bu uygulamayla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BSH Ev Aletleri Türkiye CEO’su Alper Şengül programla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Geleceğin servis profesyonellerine destek olmak, sektörümüze yaptığımız en değerli katkılardan biri. Geleceğin Makine Doktorları ile mesleki eğitimi gerçek iş deneyimiyle buluşturarak gençlerin teknik yetkinliklerini geliştirmelerine, teknolojiyi sahada deneyimlemelerine katkı sağlıyoruz. Gençlerin teknik mesleklere olan ilgisini artırırken, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının yetişmesine de destek oluyoruz. Gençlerimize ve sektörümüze değer katacak çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz."

Final organizasyonu, yarışma formatının ötesinde katılımcılara özgüven kazandıran, mesleki gelişimlerini destekleyen ve sahadaki uygulamaları üretim süreçleriyle ilişkilendirme imkânı sunan kapsamlı bir deneyim olarak değerlendirildi.

BSH TÜRKİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘GELECEĞİN MAKİNE DOKTORLARI' PROGRAMININ FİNALİ, TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDEN GENÇ TEKNİSYEN ADAYLARINI İSTANBUL'DA BİR ARAYA GETİRDİ.