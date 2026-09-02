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Acun Ilıcalı'nın transfer stratejisi Hull City'nin piyasa değerini yukarı taşıdı

Acun Ilıcalı'nın transfer atılımı Hull City'nin kadro değerini 60 milyon eurodan 260 milyon euroya taşıdı; son gün 6 imza atıldı, kulüp küresel harcama sıralamasında 11. oldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Acun Ilıcalı'nın transfer stratejisi Hull City'nin piyasa değerini yukarı taşıdı

Transfer dalgası ve kadro değerindeki sıçrama:

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City, yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle kısa sürede dikkati çekti. Kulübün kadro değeri, yapılan transfer hamleleri sonucunda 60 milyon euro seviyesinden 260 milyon euroya yükseldi. Bu artış, takımın mali profilinde belirgin bir değişime işaret ediyor.

Geçtiğimiz sezon taraftarlara verilen Premier Lig hedefi sözünün ardından atılan adımlar, hem teknik kadro hem de taraftarlar nezdinde beklentileri artırdı. Yönetimin transfer politikası, İngiliz medyasında geniş yer buldu ve Ilıcalı ile yapılan canlı bağlantılar gündeme taşındı.

Son gün hareketliliği ve transfer sıralaması:

Transfer döneminin son gününde kulüp kadroya 6 futbolcu kattı. Bu yoğun dönemin etkisiyle Hull City, transfer harcamalarında dünya genelinde 11. sıraya yükseldi. Son gün gerçekleştirilen transferlerin sayısı ve zamanlaması, kulübün agresif bir transfer stratejisi benimsediğini gösteriyor.

Bu hamleler, kulübün hem kısa vadeli performans hedefleri hem de uzun vadeli piyasa değerini artırma stratejisinin parçası olarak okunuyor. Yapılan yatırımlar, taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.

saha performansı ve medyanın ilgisi:

Yeni sezonun başlangıcında Hull City, Premier Lig’in ilk iki haftasında 6 puan toplayarak dikkat çekti. Bu performans, transfer dönemindeki hareketliliğin sahaya olumlu bir yansıması olarak yorumlandı. İngiliz basını, kulübün transfer çalışmalarını ve Ilıcalı ile yapılan bağlantıları yakından takip etti.

Kadro değerindeki artış ve transfer harcamalarındaki yükseliş, Hull City'nin hem sportif hem de finansal beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Yönetimin izlediği yol, önümüzdeki haftalarda kulübün lig içindeki konumunu ve performansını belirleyecek önemli bir unsur olmaya devam edecek.

ACUN ILICALI, HULL CİTY’NİN KADRO DEĞERİNİ 60 MİLYON EURODAN, 260 MİLYON EUROYA TAŞIDI

ACUN ILICALI, HULL CİTY’NİN KADRO DEĞERİNİ 60 MİLYON EURODAN, 260 MİLYON EUROYA TAŞIDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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