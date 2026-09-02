LC Waikiki personelini dijital çağa taşıyacak yapay zeka okulu başlattı

Kurumsal akademiyle dijital dönüşüm hedefleniyor

Perakende sektöründe büyüme hedefleri doğrultusunda dijital yetkinliklere yatırım yapan LC Waikiki, Kurumsal Akademi çatısı altında Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu'nu hayata geçirdi. Programın amacı, çalışanların yapay zeka ve dijitale ilişkin bilgi birikimini artırmak ve bu teknolojileri günlük iş süreçlerine entegre edebilmelerini sağlamak.

Okul, Avrupa’nın en büyük üç moda perakendecisinden biri olma hedefiyle paralel şekilde, kurum içinde dijital kültürün kökleşmesine katkı vermeyi hedefliyor. Eğitimler çevrim içi yürütülüyor ve farklı departmanlardan çalışanların katılımına açık tutuluyor.

Program yapısı ve müfredat:

Müfredat, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle hazırlandı ve Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak şekillendirildi. Eğitim programı 8 modül ve 27 oturumdan oluşuyor; hafta içi iki gün şekilde çevrim içi gerçekleştiriliyor. Başlıca içerikler arasında yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, dijital üretim ve girişimcilik, dijital okuryazarlık, dijital dünyada iletişim ve programlama mantığı yer alıyor.

İç eğitmenler, teorik anlatımın ötesinde kurum içi vaka çalışmaları ve gerçek iş örnekleri sunarak öğrenilen konuların günlük iş süreçleriyle ilişkilendirilmesine özen gösteriyor. Bu yaklaşım, yalnızca teknoloji ekiplerine değil şirketin tüm birimlerine dijital yetkinliklerin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Beklenen çıktılar ve sertifikasyon:

Programa katılan 450 çalışanin eğitim sonunda, edindikleri bilgi ve becerileri kurum içi iş alanlarına yönelik somut çözüm önerilerine dönüştürmeleri bekleniyor. Böylece hem iş birimlerine doğrudan değer sağlayacak uygulama örnekleri ortaya çıkacak hem de geliştirilen projelerin yatırım geri dönüşü ölçülebilecek.

Programa ilişkin değerlendirmelerde başarılı olan katılımcılara, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi onaylı sertifika verilecek. Marka, programın etkisini ve erişimini artırmak için kapsamı genişletmeyi; ilerleyen dönemde üniversite öğrencileri ve çalışanların çocukları gibi farklı hedef grupları da eğitime dahil etmeyi planlıyor.

LC Waikiki'nin bu girişimi, perakendede dijital dönüşümü hızlandırma ve çalışan yetkinliklerini stratejik bir avantaja dönüştürme çabasının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

LC WAİKİKİ, KURUMSAL AKADEMİ ÇATISI ALTINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA OKULU İLE ÇALIŞANLARININ YAPAY ZEKA, VERİ ANALİTİĞİ, SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL OKURYAZARLIK ALANLARINDA YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR.