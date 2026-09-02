Dolar 48,2130 -0,12%
Euro 55,9509 +0,02%
Bist 13.899,48 -2,32%
Altın Gram 6.772,00 -0,63%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,26 -0,41%
--°

LC Waikiki personelini dijital çağa taşıyacak yapay zeka okulu başlattı

LC Waikiki, Kurumsal Akademi çatısı altında kurduğu Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu ile çalışanlarını yapay zeka, veri analitiği ve siber güvenlikte güçlendiriyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

LC Waikiki personelini dijital çağa taşıyacak yapay zeka okulu başlattı

Kurumsal akademiyle dijital dönüşüm hedefleniyor

Perakende sektöründe büyüme hedefleri doğrultusunda dijital yetkinliklere yatırım yapan LC Waikiki, Kurumsal Akademi çatısı altında Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Okulu'nu hayata geçirdi. Programın amacı, çalışanların yapay zeka ve dijitale ilişkin bilgi birikimini artırmak ve bu teknolojileri günlük iş süreçlerine entegre edebilmelerini sağlamak.

Okul, Avrupa’nın en büyük üç moda perakendecisinden biri olma hedefiyle paralel şekilde, kurum içinde dijital kültürün kökleşmesine katkı vermeyi hedefliyor. Eğitimler çevrim içi yürütülüyor ve farklı departmanlardan çalışanların katılımına açık tutuluyor.

Program yapısı ve müfredat:

Müfredat, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle hazırlandı ve Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak şekillendirildi. Eğitim programı 8 modül ve 27 oturumdan oluşuyor; hafta içi iki gün şekilde çevrim içi gerçekleştiriliyor. Başlıca içerikler arasında yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, dijital üretim ve girişimcilik, dijital okuryazarlık, dijital dünyada iletişim ve programlama mantığı yer alıyor.

İç eğitmenler, teorik anlatımın ötesinde kurum içi vaka çalışmaları ve gerçek iş örnekleri sunarak öğrenilen konuların günlük iş süreçleriyle ilişkilendirilmesine özen gösteriyor. Bu yaklaşım, yalnızca teknoloji ekiplerine değil şirketin tüm birimlerine dijital yetkinliklerin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Beklenen çıktılar ve sertifikasyon:

Programa katılan 450 çalışanin eğitim sonunda, edindikleri bilgi ve becerileri kurum içi iş alanlarına yönelik somut çözüm önerilerine dönüştürmeleri bekleniyor. Böylece hem iş birimlerine doğrudan değer sağlayacak uygulama örnekleri ortaya çıkacak hem de geliştirilen projelerin yatırım geri dönüşü ölçülebilecek.

Programa ilişkin değerlendirmelerde başarılı olan katılımcılara, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi onaylı sertifika verilecek. Marka, programın etkisini ve erişimini artırmak için kapsamı genişletmeyi; ilerleyen dönemde üniversite öğrencileri ve çalışanların çocukları gibi farklı hedef grupları da eğitime dahil etmeyi planlıyor.

LC Waikiki'nin bu girişimi, perakendede dijital dönüşümü hızlandırma ve çalışan yetkinliklerini stratejik bir avantaja dönüştürme çabasının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

LC WAİKİKİ, KURUMSAL AKADEMİ ÇATISI ALTINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA...

LC WAİKİKİ, KURUMSAL AKADEMİ ÇATISI ALTINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA OKULU İLE ÇALIŞANLARININ YAPAY ZEKA, VERİ ANALİTİĞİ, SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL OKURYAZARLIK ALANLARINDA YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatice Öz, SMMM’lere özel çözüm birimi ve dijital dönüşüm sözü verdi
images

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor
images

Bursa'dan Viyana'ya genç girişimciler küresel sahnede buluşuyor
images

Eker Foodist İstanbul'da ürün çeşitliliğini ve iş birliklerini ön plana çıkarıyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa

Hatice Öz, SMMM’lere özel çözüm birimi ve dijital dönüşüm sözü verdi

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı