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Giresun'dan dünya sahnesine destek: Fuat Köse, Sıla Saraydemir için oy istedi

Fuat Köse, Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir'in Miss World 2026 yolculuğunda Giresunluları 1Zone üzerinden günlük oy vermeye çağırdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:09

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Giresun'dan dünya sahnesine destek: Fuat Köse, Sıla Saraydemir için oy istedi

Fuat Köse'den destek çağrısı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir'in Türkiye'yi Miss World 2026'da temsil edecek olmasının ardından sosyal medya üzerinden videolu bir mesaj yayımlayarak hemşehrisine başarı dileklerini iletti. Köse, Sıla Saraydemir'in Vietnam'da düzenlenecek uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olmasının kent için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Başkanın mesajı ve çağrının içeriği:

Köse mesajında, Bir Giresunlunun, Türkiye adına böylesine önemli bir yarışmada mücadele etmesinden büyük gurur ve onur duyduğunu belirtti ve vatandaşlara Sıla Saraydemir'e destek olmaları çağrısında bulundu. Mesajın sonunda hemşehrilerine seslenerek, Haydi Giresun, hemşehrimize sahip çıkalım! Sıla, Giresun seninle, Türkiye seninle. Başarılar Sıla ifadelerine yer verdi.

Oy verme yöntemi ve günlük desteğin önemi:

Oy verme işlemi 1Zone uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Başkan Köse, vatandaşların uygulamadaki Oy bölümünden Miss Turkey - Sıla Saraydemir seçeneğini işaretleyerek destek olabileceklerini açıkladı ve oy hakkının her gün yenilendiğine dikkat çekti. Bu nedenle Köse, Giresunlular ve tüm Türkiye'den Sıla Saraydemir için her gün oy kullanmalarını istedi.

Yerel yönetimin çağrısı, bir adayın uluslararası platforma taşınmasında kent dayanışmasının nasıl devreye girdiğini gösteriyor. Sıla Saraydemir'in Miss World 2026'da derece elde etme hedefiyle yola çıktığı belirtilirken, Köse'nin çağrısı hem moral hem de pratik destek sağlama amacı taşıyor.

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI FUAT KÖSE VE SILA SARAYDEMİR

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI FUAT KÖSE VE SILA SARAYDEMİR

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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