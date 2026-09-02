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Dutlulu Manisa genelinde altyapı ve asfalt yatırımlarını yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma ve Akhisar'da altyapı ile üstyapı çalışmalarını inceleyip 120 milyon liralık asfalt tesisini gezdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dutlulu Manisa genelinde altyapı ve asfalt yatırımlarını yerinde inceledi

Soma'da altyapı ve yol çalışmaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe ziyaretleri kapsamında Soma ve Akhisar'da devam eden yatırımları yerinde inceledi. İncelemelere Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, daire başkanları ve ilgili müdürler eşlik etti.

Soma programı Turgutalp Mahallesi Mümtaz Baş Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarının kontrolüyle başladı. Dutlulu, Manisa merkez ve ilçelerinde yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını etap etap çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Yağmursuyu hatlarının tamamlandığını vurgulayan Dutlulu, yıllardır su birikintileri ve su baskınları yaşayan bölgelerdeki sorunları sistemli çalışma ile giderdiklerini ifade etti. Altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolların yenilendiğini belirten Dutlulu, Turgutalp'te yaklaşık 2 kilometrelik yolun sıcak asfaltla kaplanacağını duyurdu.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Mümtaz Baş Caddesi'nin Turgutalp Mahallesi'ni Soma merkeze bağlayan önemli bir güzergah olduğunu söyleyerek, doğalgaz ve altyapı yatırımlarının tamamlandığını, asfalt çalışmasıyla yolun daha konforlu hale geleceğini aktardı.

Dutlulu daha sonra İnönü Mahallesi'ne geçerek burada devam eden yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi ve ekiplerden güncel durum hakkında bilgi aldı.

Akhisar'daki asfalt tesisi ve kapasitesi:

Soma'daki incelemelerin ardından Akhisar'a geçen Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ile Hürriyet Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını değerlendirdi. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiyesi'nde bulunan asfalt plent tesisinde teknik inceleme yaptı.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin'den tesis hakkında bilgi alan Dutlulu, tesisin saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip olduğunu gördü. Tesisin kuruluş bedelinin 120 milyon lira olduğunu ve tesisin önümüzdeki hafta üretime başlamasının planlandığını belirtti.

Akhisar'daki asfalt plentinin, Manisa'nın yollarında yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacağına dikkat çeken Dutlulu, altyapı tamamlandıktan sonra üstyapı yatırımlarına hız verileceğini söyledi. Dutlulu, tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası 17 ilçede yolları yeniden düzenlemek için ekiplerin sahada olacağını vurguladı.

İncelemeler boyunca yatırım ve çalışmaların koordinasyonu, sahadaki ilerleme ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında detaylı bilgi alındı; ilgili birimlerin ortak çalışmayla etap etap eksikleri gidereceği kaydedildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, SOMA VE AKHİSAR İLÇELERİNDE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, SOMA VE AKHİSAR İLÇELERİNDE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI. SOMA’DA ASFALT VE YAĞMURSUYU HATTI ÇALIŞMALARINI İNCELEYEN DUTLULU, AKHİSAR’DA İSE ALTYAPI YATIRIMLARININ YANI SIRA 120 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN ASFALT ÜRETİM TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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