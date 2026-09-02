Hamzabeyli’de eski okul kadınların katma değerli üretim merkezine dönüştü

Atölye tarımdan katma değere dönüşümü sağlıyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Köyümüz Atölye Projesi, Hamzabeyli Mahallesi'ndeki eski köy okulunu üretim atölyesine dönüştürdü. Merkezde atölye, mutfak ve unlu mamuller alanı olarak düzenlenen alan, yörede tarım yapan kadınların kullanımına sunuldu. Kadınlar, kendi yetiştirdikleri ürünleri belediyeye ait makine ve ekipmanlarla, teknik personel gözetiminde işleyerek katma değerli ürünler ortaya çıkarıyor.

Atölyede gerçekleştirilen üretimler arasında hamur yoğurma, yufka ekmek, erişte, mantı, reçel, marmelat, nar ekşisi, tarhana, nar tanelama ve sıkma, turşu ile konserve gibi işlemler bulunuyor. Proje kapsamında özellikle Mersin Kan Portakalı ve narın işlenerek farklı tüketim ve satış kanallarına uygun hâle getirilmesi hedefleniyor; Mersin Kan Portakalı için elde edilen coğrafi işaret tescili de ürünlerin değerini artırıyor.

Eğitim ve erişim düzeni:

Atölye, bölge üreticilerine iki şekilde hizmet veriyor: ortak kullanım günleri ve düzenli eğitimler. Üreticiler atölyeyi salı ve perşembe günleri ortak kullanım için kullanabiliyor. Ayrıca, atölye ekipmanlarını ve üretim yöntemlerini öğrenmeleri amacıyla vatandaşlara teknik eğitimler veriliyor; bu eğitimler her ayın son cuma günü düzenleniyor. Randevu sistemiyle gerçekleştirilen atölye kullanımında ise, ayın ilk ve son haftasının çarşamba günleri için alınan başvurular geçerli olup katılımlar 10 kişilik kontenjan sınırıyla planlanıyor.

Kadınların deneyimi ve ekonomik katkısı:

Hamzabeyli ve çevre mahallelerden gelen kadınlar, atölyenin sunduğu olanaklarla hem yeni tarif ve yöntemler öğreniyor hem de ürettiklerini satışa sunarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Hamzabeyli Mahallesi'nden 63 yaşındaki Fatma Erdoğan, atölyenin yaşamlarını değiştirdiğini belirterek, "Hamzabeyli’de eskiden de kan portakalı vardı ama biz sadece soyup yemesini biliyorduk. Şimdi ise reçelini, tatlısını, kurabiyesini yapıyor ve kurutuyoruz. Kahvelerimizin yanına koyuyoruz. Bunlar gibi bilmediğimiz tarifleri öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Erdoğan, eskiden tarlada çalışmanın yaş ilerledikçe zorlaştığını ancak atölye sayesinde daha kolay üretim yapabildiklerini, sipariş alıp satış yapabildiklerini vurguladı ve "Kadın emeği Hamzabeyli Köyümüz Atölyede değerlendi" diyerek Başkan Seçer ile Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Proje, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da katılımına açık olarak kırsal kalkınmaya ve yerel ekonominin güçlenmesine katkı sunuyor.

MERSİN’DE ESKİ KÖY OKULUNDAN ÜRETİM ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN MERKEZDE KADINLAR, YÖRESEL TARIM ÜRÜNLERİNİ İŞLEYEREK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR.