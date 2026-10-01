Engelli yolcuya müdahale eden şoförün aracı bağlandı, Kocaeli'de denetimlerde milyonluk cezalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık olağan encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde sürdürülen denetimlerde tespit edilen ulaşım, çevre ve tüketici haklarıyla ilgili ihlaller görüşülerek idari yaptırımlar kararlaştırıldı.

Engelli vatandaşa müdahale: araç bağlama kararı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından sunulan maddeler kapsamında, kendi durağı dışında bekleyen bir ticari taksi ile engelli bir vatandaşa fiziki müdahalede bulunduğu belirlenen toplu taşıma şoförünün aracına bağlama cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, güzergahını tamamlamama, duraklarda bekleyen yolcuyu almama ve personel çalışma belgesi bulundurmama gibi eksiklikler nedeniyle toplam 87 araca 322 bin 335 TL idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Gürültü ve market denetimleri: milyonluk yaptırımlar

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denetimlerinde, Gölcük Değirmendere'de faaliyet gösteren bir işletmeye izinsiz müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 419 bin 509 TL, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir işletmeye ise müzik yayın belgesi bulunmaması ve ölçümlerde ses seviyesinin sınırların üzerinde çıkması nedeniyle 829 bin 18 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan gelen raporlar doğrultusunda yapılan market denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen 27 markete idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca Başiskele'de faaliyet gösteren bir işletmeye kullanım sınırları dışında alan işgal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinden çevre ve gürültü denetimlerine; marketlerdeki tüketici hakları ve işgaliye ihlallerine kadar çeşitli konular ele alınarak ilgili kurumların sunmuş olduğu tespitler doğrultusunda yaptırım kararları kesinleştirildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAFTALIK ENCÜMEN TOPLANTISINDA; ULAŞIM, ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER KARARA BAĞLANDI.