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Enkazdan sağ çıkan Kerem, Hatay valisini ziyaret etti

20 günlükken 6 Şubat depreminde enkazdan sağ çıkarılan Kerem bebek, ailesiyle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret ederek sağlık ve gelecek üzerine görüştü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Enkazdan sağ çıkan Kerem, Hatay valisini ziyaret etti

Kerem bebek valiyle buluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında henüz 20 günlükken enkaz altında kalan ve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarılan Kerem bebek, ailesiyle birlikte Hatay'da makam ziyaretinde bulundu. Aile, Kerem'in depremde kurtarılışı ve sonrasındaki sağlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

Vali Masatlı ile sohbet ve temenniler:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile gerçekleşen görüşmede, Kerem bebeğin sağlık durumu ve gelişimi üzerine detaylı bir sohbet yapıldı. Vali Masatlı, ailenin endişelerini dinledi ve Kerem için sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu. Ziyarette ailenin duyduğu minnettarlık ve bebeğin hayatta kalmasının taşıdığı manevi önem öne çıktı.

Çocuklara yönelik yeniden yapılanma vurgusu:

Ziyarette ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında çocukların güvenli yaşam alanlarına ve geleceğe yönelik ihtiyaçlarına öncelik verildiği vurgulandı. Yetkililer, afet sonrası süreçte özellikle çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Görüşme, Kerem ve ailesine yönelik yakın ilginin ve yerel yöneticilerin afet sonrası toplumsal iyileşme sürecindeki rolünün bir örneği olarak değerlendirildi. Vali Masatlı, aileye huzur ve esenlik dileklerini iletti.

HENÜZ 20 GÜNLÜKKEN ENKAZ ALTINDA KALAN VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU SAĞ OLARAK KURTARILAN KEREM...

HENÜZ 20 GÜNLÜKKEN ENKAZ ALTINDA KALAN VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU SAĞ OLARAK KURTARILAN KEREM BEBEK, AİLESİYLE BİRLİKTE HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI'YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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