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Bilecik'te gençler tarihle buluştu: yabancı öğrenciler kenti gezdi

Dünya Turizm Günü'nde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören 55 yabancı öğrenci, Turopya Travel eşliğinde kentin tarih ve kültürünü keşfetti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te gençler tarihle buluştu: yabancı öğrenciler kenti gezdi

Bilecik'in tarihi yabancı öğrencilere anlatıldı

Dünya Turizm Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim gören farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kentin tarih ve kültür değerleriyle buluşturuldu. Organizasyonu üstlenen Turopya Travel öncülüğünde gerçekleştirilen gezide, katılımcılar Osmanlı Devleti'nin kuruluş topraklarını yerinde görme imkânı buldu.

etkinliğin kapsamı:

Program çerçevesinde Kazakistan, Afrika ve Azerbaycan gibi farklı bölge ve ülkelerden gelen toplam 55 üniversite öğrencisine kentin önemli tarihi noktaları tanıtıldı. Katılımcılar, rehberler eşliğinde yürüyüşler yaparak Bilecik'in kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve kent tarihinin önemli kırılma noktalarını keşfetti.

turopya travel'in vurguları:

Turopya Travel sahibi Alper Aydoğdu, organizasyonun amaçlarını şöyle özetledi: "Bu anlamlı organizasyonda Turopya Travel olarak, şehrimizin turizm potansiyelini farklı ülkelerden gelen gençlere tanıtmanın ve Bilecik’i dünyaya anlatmanın gururunu yaşadık. Biz sadece gezi düzenlemiyoruz; şehirleri tanıtıyor, kültürleri buluşturuyor, unutulmaz deneyimler yaşatıyoruz" dedi.

Etkinlik, hem öğrencilerin yerel tarih ve kültür hakkında doğrudan deneyim edinmesini sağladı hem de Bilecik'in uluslararası tanıtımına katkıda bulunmayı hedefledi. Katılımcıların geri dönüşleri ve fotoğraf paylaşımları, kentin turizm potansiyeline ilişkin olumlu izlenimler bıraktı.

FARKLI ÜLKELERDEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BİLECİK’İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ...

FARKLI ÜLKELERDEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BİLECİK’İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TANITILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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